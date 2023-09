Lineage célèbre le succès du hackathon contre le gaspillage alimentaire et annonce l'équipe gagnante, Fungi For Future





Lineage Logistics, l'un des leaders de la logistique de la chaîne du froid, annonce aujourd'hui la réussite rencontrée par son hackathon « Lutter contre le gaspillage alimentaire pour un avenir durable ». L'événement s'est déroulé sur deux jours à Amsterdam, avec la dernière journée au Eye Film Museum, et a rassemblé certains des esprits les plus brillants des équipes d'étudiants et de startups ainsi que des ONG et des dirigeants de la chaîne d'approvisionnement de toute l'Europe durant des journées pleines d'innovation, de collaboration et de résolution de problèmes.

Le hackathon a vu des participants de divers horizons et de compétences variées se réunir pour tenter de relever les défis du gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les équipes ont été invitées à suivre et à tracer efficacement le fardeau du gaspillage alimentaire sur les différents points de la chaîne d'approvisionnement. Pendant deux jours consécutifs, les participants ont déployé sans compter des efforts pour concevoir des solutions innovantes susceptibles de révolutionner l'approche de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Après une évaluation minutieuse par un jury d'experts, Fungi For Future est devenu l'équipe victorieuse. Ils ont impressionné les juges par leur créativité exceptionnelle, leur expertise technique et un projet innovant et évolutif qui se concentre sur la production d'alternatives pour les matériaux d'emballage, basée sur le mycélium.

« Nous sommes étonnés par le niveau de talent et de dévouement dont font preuve tous les participants à ce hackathon », déclare Harld Peters, président, Lineage Europe, au nom du jury d'experts représentant Foodvalley NL, Van Geloven (une société McCain), Taste Before You Waste, VU Amsterdam, et Lineage. « Les idées et solutions présentées soulignent le potentiel incroyable des résolveurs de problèmes motivés pour favoriser un changement positif dans notre industrie. » L'équipe gagnante, Fungi For Future, recevra un prix monétaire et un mentorat personnel grâce à un programme d'incubateur de 6 mois fourni par The Waste Transformers et Lineage dans l'optique de développer et, potentiellement, déployer leur solution.

« The Waste Transformers, un chef de file mondial des biodigesteurs de déchets alimentaires conteneurisés sur site, se félicite de la participation des étudiants dans la résolution des problèmes critiques liés au gaspillage alimentaire. En tant que partenaires de ce programme, nous nous engageons à soutenir Fungi For Future au cours des six prochains mois pour décupler l'impact de leurs idées », déclare Lara van Druten, CEO, The Waste Transformers. « Je suis ravi du potentiel de transformation de ces jeunes esprits, qui révolutionnent la façon dont nous gérons le gaspillage alimentaire. Ensemble, nous nous efforçons de créer un avenir plus vert et plus durable. »

« La participation à ce hackathon a été une expérience considérable en termes d'apprentissage, c'était inspirant pour tous de travailler vers le même objectif : réduire le gaspillage alimentaire », déclare l'équipe Fungi For Future. « Nous sommes impatients d'écrire le prochain chapitre de notre histoire avec ce prix et le programme d'incubateurs. »

Lineage exprime toute sa gratitude aux participants, juges et partenaires qui ont contribué au succès de l'événement.

À propos de Lineage Logistics :

Lineage est l'un des principaux FPI industriels à température contrôlée et fournisseurs de solutions intégrées au monde avec un réseau mondial de plus de 400 installations stratégiquement situées, totalisant près de 56 millions de mètres cubes de capacité en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Associant une expertise de pointe dans les solutions logistiques de bout en bout et une technologie innovante, Lineage s'associe aux plus grandes entreprises alimentaires et de boissons du monde pour accroître l'efficience de la distribution, promouvoir la durabilité, minimiser les pertes sur la chaîne d'approvisionnement et, surtout, aider à nourrir le monde. En reconnaissance des principales innovations et initiatives de développement durable de l'entreprise, Lineage a été nommé CNBC Disruptor 50 Company durant trois années consécutives, nommé à deux reprises US Best Managed Company, nommé la première société en sciences des données, et la 23e globalement, sur la liste World's Most Innovative Companies de Fast Company, et figure au classement Change the World de Fortune. (www.lineagelogistics.com)

21 septembre 2023 à 21:05

