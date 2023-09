Le DigiHub Shawinigan et Exaion, filiale d'EDF, s'unissent pour accélérer la transition énergétique au Québec grâce au développement de services numériques innovants





SHAWINIGAN, QC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le DigiHub Shawinigan et Exaion, filiale d'EDF, annoncent un partenariat stratégique pour accélérer la transition énergétique au Québec via le développement de services numériques innovants. Exaion ouvre à cet effet un hub dédié à Shawinigan, s'appuyant sur l'expertise en R&D du groupe EDF. L'objectif est de combiner intelligence artificielle, blockchain et jumeaux numériques pour trouver des solutions concrètes de décarbonation de l'industrie.

Exaion constitue une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs en IA, développeurs blockchain et spécialistes du jumeau numérique. La filiale d'EDF implante également un micro-centre de données au sein du DigiHub. L'ambition est d'apporter les algorithmes et le patrimoine applicatif du groupe EDF pour résoudre les défis énergétiques des industriels de la région.

Un exemple de projet serrait le développement d'une plateforme IA et blockchain pour optimiser la production et la distribution d'hydrogène renouvelable. Cette plateforme s'appuierait sur la modélisation prédictive et l'analyse en temps réel pour réduire les coûts et les émissions. La traçabilité serait assurée par la tokenisation de chaque unité d'hydrogène, garantissant la provenance verte.

Exaion a d'ores-et-déjà engagé 6 millions de dollars sur le territoire. Le patrimoine algorithmique sur lequel il s'appuie pour la transition énergétique et le développement durable représente une valeur estimée à 10 millions de dollars canadiens, témoignant de l'importance et de l'envergure de ce projet ambitieux.

Le hub bénéficiera de l'accompagnement de la Plateforme d'Innovation Numérique et Quantique (PINQ2) et de partenaires industriels, académiques et institutionnels du territoire.

Situé dans la Vallée de la transition énergétique lancée par le gouvernement du Québec, le hub Exaion contribuera à positionner Shawinigan sur des créneaux clés : filière batterie, électrification des transports, hydrogène vert, décarbonation industrielle et portuaire.

Au-delà des retombées économiques, ce partenariat traduit l'engagement des deux entités à mettre leur expertise au service de la transition énergétique régionale. En combinant le savoir-faire du groupe EDF et l'écosystème du DigiHub, l'objectif est de développer des solutions technologiques concrètes pour réduire l'empreinte carbone du secteur industriel.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre des efforts du Québec pour devenir leader en innovation et transition énergétique. Elle renforce le positionnement de Shawinigan comme pôle stratégique au sein de la Vallée de la transition énergétique. Le partage d'expertise entre un grand groupe et un incubateur local est une illustration de la façon dont les acteurs publics et privés peuvent unir leurs forces pour accélérer la mise en place d'une économie décarbonée grâce au numérique*

La conférence de presse est disponible dans son intégralité à : https://www.youtube.com/watch?v=Xy-8J4lB6JY

21 septembre 2023 à 17:15

