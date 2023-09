Nitek : Fin de partie pour les faussaires





Nitek, Inc. (« Nitek »), une société américaine pionnière dans le domaine des LED UV, a annoncé avoir engagé des poursuites pour violation de brevet contre la société Photon Wave Co., Ltd. (« Photon Wave »), un fabricant coréen de LED UV, devant la Cour de l'Eastern District of Texas.

Dans sa plainte, Nitek affirme que les produits LED d'ams OSRAM, un fabricant allemand de LED, contiennent des LED contrefaites de Photon Wave.

Nitek soutient également que la société Photon Wave a continué de vendre des produits contrefaits en dépit d'avertissements réitérés concernant la violation du brevet. Par conséquent, Nitek demande non seulement une ordonnance d'injonction permanente interdisant la vente des produits contrefaits, mais également une triple indemnisation pour contrefaçon délibérée de brevet.

Nitek a déjà gagné un procès en matière de brevet contre un autre fabricant international de LED et poursuit ses actions en justice contre d'autres contrefacteurs. Sensor Electronic Technology, Inc. (« SETi »), une filiale de Nitek, a également obtenu une ordonnance d'injonction permanente pour violation de brevet contre Bolb, Inc., une société de LED UV cofondée par d'anciens employés de SETi. Il est important de noter que les effets de cette ordonnance d'injonction permanente s'appliquent aussi aux dirigeants et aux employés de Bolb, Inc.

Nitek est un pionnier des semi-conducteurs LED pour le secteur EMS. La principale activité de la Société est la fabrication de LED et de LED EMS pour le marché nord-américain, qui utilise des LED de 200 à 1 800 nm. Fondée en 2007 dans le but de commercialiser les technologies LED, Nitek possède une vaste expérience du développement de matériaux, de dispositifs et de systèmes d'application LED. Les produits LED Module & Engine Assembly incluent un support de conception.

Sensor Electronic Technology Inc. (SETi), une division de Seoul Viosys et l'un des principaux fournisseurs de LED UV profonds (émission de longueurs d'onde inférieures à 340 nm), possède un vaste portefeuille de produits et de solutions d'application LED UV-B et UV-C. Créée en 1999, l'entreprise détient plus de 2 000 brevets grâce à sa R&D à long terme et à sa vaste expertise technologique. La Société est déterminée à répondre et à aller au-delà des besoins des clients et des parties prenantes en maintenant le plus haut niveau de gestion de la qualité. Entamée en 2005, la collaboration de SETi avec sa société mère Seoul Viosys a abouti au développement de Violeds, une technologie de désinfection, désodorisation, photothérapie et polymérisation à base de LED UV. SETi a été acquise entièrement par Seoul Viosys en 2015. Pour plus d'informations, visiter le site Web : http://www.s-et.com/en/

