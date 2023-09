AMERGIN ASSET MANAGEMENT ANNONCE L'ACQUISITION DE PLUS DE 6 000 WAGONS AUPRÈS DE PNC BANK





BOCA RATON, Fla., 21 septembre 2023 /CNW/ - Amergin Asset Management (AAM) a annoncé aujourd'hui qu'Amergin Rail, une société de portefeuille de certains fonds gérés par AAM, a acquis le portefeuille d'exploitation de wagons de PNC Bank. La transaction comprend plus de 6 000 wagons sous gestion, qui sont loués à différentes entreprises aux États-Unis. PNC continuera de fournir des produits et services de financement traditionnels à l'industrie du transport ferroviaire.

« Cette acquisition est conforme à notre objectif d'acquérir des infrastructures de transport attrayantes qui procureront à nos investisseurs un rendement ajusté présentant des risques stables », a déclaré Mark McGreenery, chef de la direction d'AAM.

« Nous demeurons déterminés à être un partenaire précieux de nos locataires et une ressource pour d'autres entreprises qui cherchent à répondre à leurs besoins en matériel ferroviaire », a déclaré Ken Roseberry, président d'Amergin Rail.

Macquarie Capital a agi comme conseiller financier exclusif auprès d'AAM, Eversheds Sutherland (États-Unis) LLP a agi à titre de conseiller juridique externe en fusions et acquisitions et en location de chemin de fer auprès d'AAM et d'Amergin Rail, et Womble Bond Dickenson (États-Unis) LLP a agi à titre de conseiller juridique externe en matière de crédit-bail ferroviaire auprès d'Amergin Rail dans le cadre de l'acquisition.

« PNC demeure déterminé à fournir à ses clients les capacités, les conseils et les stratégies financières dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs d'affaires, y compris notre soutien continu au financement traditionnel par crédit-bail ou prêt dans le domaine du transport ferroviaire » a déclaré Frank Pugliese, vice-président à la direction et chef du groupe Diversified Industries, PNC Bank.

Pour en savoir plus sur l'exploitation de services ferroviaires ou d'autres solutions financières d'Amergin, consultez le www.amerginam.com .

À propos d'Amergin Asset Management

Amergin Asset Management (AAM) est une société de conseillers en placement inscrite et un gestionnaire spécialisé dans les fonds privés qui investit dans les infrastructures de transport et d'autres biens d'équipement. Les investisseurs fondateurs d'AAM sont certaines sociétés de développement d'entreprise gérées par des sociétés affiliées de Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL ), un chef de file de l'industrie en matière de gestion de placements. AAM mise sur une équipe de gestion chevronnée qui a travaillé ensemble dans plusieurs entreprises précédentes au cours de nombreux cycles d'affaires et qui se consacre à offrir des rendements attrayants aux investisseurs et une gestion d'actifs de qualité à nos locataires.

