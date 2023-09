Plus de 400 000 $ pour la réalisation de l'Atlas du Québec





QUÉBEC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une aide financière de 425 000 $ à l'Université Laval pour soutenir la réalisation de l'Atlas du Québec.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en présence de Mme Pauline Marois, première ministre du Québec de 2012 à 2014, et de Mme Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval.

Dirigé par les géographes Yves Brousseau et Guy Mercier, l'Atlas du Québec sera un ouvrage de référence cherchant à illustrer et à expliquer les différentes facettes de la réalité québécoise. Cet atlas portant exclusivement sur le Québec inclura l'entièreté du territoire et couvrira environ 200 thèmes de la géographie québécoise.

Sous-titré « Expliquer le Québec en l'illustrant », l'Atlas fera connaître le Québec par la cartographie en présentant, à travers une série de cartes commentées, une connaissance générale de notre territoire, de ses régions, de ses écosystèmes, de sa population et des activités qui l'animent. Chacune des cartes traitera d'un aspect particulier de notre réalité, tant sur les traits permanents de la géographie que sur ses transformations historiques et ses évolutions plus récentes.

La production de l'Atlas implique un investissement de 850 000 $ sur trois ans, dont la moitié provient de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval et l'autre moitié du gouvernement du Québec.

Citations :

« À titre de ministre responsable de la cartographie officielle du Québec, je suis très fière d'appuyer le projet d'Atlas du territoire québécois, d'autant plus qu'il reposera notamment sur les données de référence du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Cet atlas brossera un portrait exhaustif de la géographie du Québec et mettra ses attraits en valeur. Bravo! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Cet ouvrage saura intéresser toute personne curieuse d'en apprendre davantage sur le Québec et trouvera largement sa place dans les collections de nos bibliothèques publiques. Merci à l'Université Laval de faire rayonner notre culture à travers ce magnifique projet d'édition de l'Atlas du Québec! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Nous nous réjouissons de l'enthousiasme du gouvernement pour cet ambitieux projet, qui a reçu l'appui de plusieurs spécialistes de la communauté scientifique nationale et internationale. Grâce à l'expertise des professeurs Guy Mercier et Yves Brousseau, cet ouvrage aura une portée significative et durable sur la société québécoise. L'Atlas du Québec sera un ajout incontournable parmi les outils de valorisation de la culture et du territoire québécois. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

« L'Atlas du Québec comblera un vide, puisqu'aucun ouvrage de ce type n'a été publié depuis les années 1970. Nous pensons qu'une société mature a besoin d'un livre comme le nôtre pour se comprendre et partager ces savoirs à l'international. Le financement gouvernemental représente pour nous l'aboutissement de plusieurs années de réflexion. »

Guy Mercier et Yves Brousseau, professeurs et auteurs de l'Atlas du Québec

Faits saillants :

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts verse 225 000 $ pour la réalisation de ce projet, tandis que le ministère de la Culture et des Communications y contribue à hauteur de 200 000 $.

L'Atlas du Québec sera disponible en format papier d'environ 250 pages et en format numérique. Sa publication est prévue au printemps 2025, de sorte que les données tirées du recensement canadien de 2021 y seront intégrées.

L'Atlas du Québec est produit au sein du Laboratoire de cartographie de l'Université Laval, qui est reconnu pour son expertise depuis plusieurs années. Il assure, depuis 1963, la production de cartes et de graphiques de haute qualité destinés à l'enseignement et à la recherche scientifique ainsi qu'au grand public.

L'Atlas du Québec sera périodiquement mis à jour et réédité. L'Université Laval mettra son expertise à contribution pour assurer la pérennité de cet important ouvrage de référence.

