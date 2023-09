AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annonce du soutien grâce au Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona





NEW GLASGOW, NS, le 21 sept. 2023 /CNW/ - L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'APECA, fera une annonce concernant le soutien accordé par l'entremise du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona pour aider les résidents affectés par les événements météorologiques extrêmes causés par le climat. La ministre Hutchings sera accompagnée de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Nova-Centre.

Date : Le 22 septembre 2023

Heure : 11 h 00

Lieu : Summer Street Industries

72, rue Park

New Glasgow, N.-É., B2H 5B8

Les membres des médias sont priés de communiquer avec le service des relations avec les médias de l'APECA à l'adresse [email protected] afin de confirmer leur présence ou d'obtenir les renseignements pour participer virtuellement par l'entremise de Zoom.

Restez branchés

Suivez l'APECA sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

SOURCE Agence de promotion économique du Canada atlantique

21 septembre 2023 à 12:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :