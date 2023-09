Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance de l'Arménie





OTTAWA, ON, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour de l'indépendance de l'Arménie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés arméniennes du Canada et du monde entier pour célébrer le 32e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie.

« Le Canada a été l'un des premiers pays occidentaux à reconnaître officiellement l'Arménie comme une nation libre et souveraine, et nos deux pays entretiennent depuis un partenariat solide.

« Les récentes actions militaires dans le Haut-Karabakh mettent en évidence la nécessité de prendre des engagements et des mesures pour stabiliser la situation dans le Caucase du Sud et faire progresser le dialogue en vue de l'instauration d'une paix durable dans la région. Le Canada soutient ces efforts et est heureux d'avoir été accepté par l'Union européenne en tant que tiers contributeur à sa mission en Arménie pour aider à instaurer la confiance.

« Le Canada est fier de la relation croissante qu'il entretient avec l'Arménie. L'année dernière, nous nous sommes engagés à accroître notre présence diplomatique dans le pays, et nous sommes maintenant en bonne voie d'ouvrir une ambassade à part entière comptant un ambassadeur résident dans la capitale de l'Arménie, Erevan, cet automne. Nous poursuivrons notre collaboration pour faire avancer de grandes priorités, notamment le développement démocratique de l'Arménie et la promotion d'une croissance économique inclusive et de nouvelles possibilités pour les habitants des deux pays. Ensemble, au sein de tribunes telles que les Nations Unies et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, nous continuons de promouvoir la démocratie, la paix et la sécurité dans le monde entier.

« La relation entre le Canada et l'Arménie repose sur les liens chaleureux qui unissent nos populations. Quelque 70?000 Canadiens d'origine arménienne vivent au Canada - et ils font partie intégrante de notre tissu national. En ce jour, j'invite tout le monde à en apprendre davantage sur les contributions passées et présentes des Canadiens d'origine arménienne, qui ont aidé à faire du Canada le pays que nous connaissons aujourd'hui et qui nous est si cher.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'Indépendance de l'Arménie. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

21 septembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :