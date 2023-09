Le Groupe Banque TD publie son rapport La TD et les communautés autochtones du Canada 2023





Ce rapport fait état de la collaboration et du soutien dont la TD a fait preuve à l'égard des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

TORONTO, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (« la TD » ou « la Banque ») a publié son rapport La TD et les communautés autochtones du Canada 2023, dans lequel il expose son engagement envers les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et décrit la stratégie qu'il mène pour favoriser l'inclusion socioéconomique et l'équité des peuples autochtones.

« À la TD, nous sommes conscients que la réconciliation est un processus continu et à plusieurs facettes, individuel pour chacun d'entre nous et collectif pour la Banque, a déclaré Doris Bear, vice-présidente des Services bancaires aux Autochtones au Groupe Banque TD. Nous savons que nous avons encore du travail à faire dans notre cheminement collectif vers la vérité et la réconciliation, et nous sommes déterminés à être plus à l'écoute, à en apprendre davantage et à intensifier les mesures essentielles décrites dans ce rapport. »

Le rapport La TD et les communautés autochtones du Canada 2023 résume la collaboration et le soutien dont la TD a fait preuve à l'égard des peuples et des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits, de 2020 à début 2023. La réconciliation sur le plan économique occupe depuis toujours une place de premier plan dans les démarches que nous menons pour rapprocher la Banque des communautés, abattre les obstacles qui entravent l'accès aux services financiers, favoriser l'abordabilité du logement et offrir un accès équitable à l'enseignement et à l'emploi.

«La TD s'est engagée à soutenir l'appel à l'action que la Commission de vérité et réconciliation a lancé aux entreprises du Canada. Nous nous engageons auprès des populations autochtones en offrant des possibilités de carrière intéressantes et en épaulant nos clients sur la voie de leur bien-être financier et de leur prospérité, a déclaré Bharat Masrani, président et chef de la direction, Groupe Banque TD. Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, nous continuerons à privilégier les initiatives et les programmes qui sont importants pour les peuples autochtones, à savoir l'éducation (financière, notamment), les arts et la culture, et l'environnement. Nous savons que ce travail crucial nécessite une attention constante. »

Quelques éléments clés du rapport :

La TD versera à Wikwemikong Nursing Home Ltd. une subvention de 750 000 $ sur trois ans (à partir de 2023) pour l'aider à construire une nouvelle maison destinée aux aînés du territoire non cédé de Wiikwemkoong et des communautés voisines. Cette maison sera un établissement de soins de longue durée sûr et adapté à la culture de ses résidents.

En 2023, la Banque a annoncé le nom des 25 lauréats de la toute première bourse d'études TD pour les peuples autochtones. Dans le cadre de ce programme géré par AFOA Canada - un organisme à but non lucratif dirigé par des personnes autochtones, 25 étudiants reçoivent une bourse pouvant atteindre 60 000 $ sur quatre ans pour leurs études postsecondaires. Ils pourront aussi faire un stage à la TD, voire y décrocher un emploi à temps plein.

En 2023, dans le cadre des dons remis aux collectivités par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir - la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque -, la TD a annoncé qu'elle verserait 100 000 $ au Centre national pour la vérité et la réconciliation, montant qui s'ajoute au don d'un million de dollars effectué en 2015.

De 2020 à juin 2023, la Fondation TD des amis de l'environnement a versé 58 subventions à des communautés autochtones pour les aider à déployer des initiatives de verdissement et des solutions axées sur la nature. Pilotées par les communautés, ces initiatives et solutions privilégient des méthodes d'enseignement et d'apprentissage ancrées dans un profond respect de la terre et célèbrent la pluralité des histoires et des cultures autochtones.

Pour en savoir plus et consulter le rapport, rendez-vous sur TD.com.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

21 septembre 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :