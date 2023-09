CGTN : Le premier Forum culturel international du panda d'or met en lumière le dialogue entre les civilisations





PÉKIN, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lorsqu'on pense à Chengdu, on pense peut-être d'abord à sa cuisine épicée, à ses pandas géants, à son dialecte intéressant ou même à sa vie nocturne animée. Mais cette ville intérieure du sud-ouest de la Chine sert également de centre d'échange culturel international.

Avec pour thème « Civilisations en harmonie : Diversité, Égalité et Inclusivité », le premier Forum culturel international du panda d'or s'est ouvert mercredi à Chengdu, dans la province du Sichuan.

Lors du forum, les intervenants ont partagé leurs points de vue sur l'apprentissage mutuel entre les civilisations et une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, établissant un consensus selon lequel le dialogue entre les civilisations est crucial tout en reconnaissant la diversité des civilisations dans le monde.

Parmi les orateurs invités figuraient d'anciens hauts fonctionnaires des Nations Unies, d'anciens dirigeants politiques de plusieurs pays et d'éminents experts culturels.

Saluant les efforts de la Chine pour protéger l'environnement mondial, Erik Solheim, ancien Secrétaire général adjoint de l'ONU, a déclaré que nous devons combattre toute dissociation insensée et que nous avons besoin d'une coopération plus globale dans le dialogue et le respect mutuel entre les civilisations.

« Je considère l'initiative "la Ceinture et la Route" et son accent sur les échanges culturels, la coopération en matière d'éducation et de sciences comme un renouvellement de la Route de la soie », a déclaré Irina Bokova, ancienne directrice générale de l'UNESCO, ajoutant que l'Initiative de civilisation mondiale proposée par la Chine constitue une bonne solution pour relever les défis communs de l'humanité.

Combinés à leurs propres expériences de vie et de travail dans différents environnements culturels, de nombreux intervenants ont également souligné l'importance des échanges culturels dans la construction de partenariats et le développement d'un avenir prospère à l'échelle régionale et mondiale.

Malgré les différences de facteurs géographiques, historiques et socioculturels, les peuples du monde entier partagent de nombreuses aspirations pour leur propre vie, comme la prospérité et la paix, a déclaré Abhisit Vejjajiva, ancien Premier ministre thaïlandais, notant que l'un des atouts éprouvés de l'Asie réside dans sa capacité à faire évoluer sa culture tout en faisant face aux changements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Nabil Fahmy, ancien ministre des Affaires étrangères d'Égypte, a déclaré que la compréhension et le respect des différentes cultures sont de plus en plus importants aujourd'hui dans une société mondiale interconnectée au rythme rapide et que les gens ont besoin de compatibilité entre les cultures.

Stelios Virvidakis, président du Comité directeur du Centre des anciennes civilisations chinoises et grecques, a déclaré que la civilisation ne devrait pas être fermée, mais qu'elle devrait nourrir des échanges et des dialogues suffisants pour éviter un sentiment aveugle de supériorité et de nationalisme extrême.

Prenant l'exemple des échanges culturels entre les musées en Chine, Eike Schmidt, directeur et conservateur de la Galerie des Offices, a expliqué comment les musées pouvaient construire des ponts de dialogue entre les civilisations. Il a ajouté que les gens devraient défendre les principes de l'échange culturel : l'égalité, l'apprentissage mutuel, le dialogue et l'inclusion entre les civilisations, dans un monde toujours plus menacé par la polarisation dans tous les domaines.

Organisée par Tian Wei, présentatrice de la CGTN, une session de dialogue au sommet a eu lieu lors du forum pour avoir un échange approfondi d'idées sur le rôle des productions cinématographiques et télévisuelles en tant que moyens puissants de communication et d'échange culturel.

Six invités ont chanté les louanges des Golden Panda Awards qui visent à constituer une nouvelle plateforme pour favoriser la compréhension culturelle et l'échange d'idées qui transcendent les différences culturelles. Éclairés par les courtes performances musicales et poétiques des invités, ils ont également évoqué la façon dont ils intègrent l'art, la culture et la technologie dans leurs films.

Ouverts mardi, les premiers Golden Panda Awards proposent un total de 25 prix dans quatre catégories : film, fiction télévisée, animation et documentaire. Organisé par la Fédération chinoise des cercles littéraires et artistiques et le gouvernement de la province du Sichuan, l'événement a attiré de nombreux représentants d'organisations cinématographiques et télévisuelles mondiales, des réalisateurs, des acteurs et des experts culturels.

Au cours de la dernière partie du forum, les convives de l'industrie chinoise et étrangère de la télévision et du cinéma ont également été invités à participer à la cérémonie de lancement de l'Initiative Panda d'or.

Cette initiative appelle les jeunes artistes de la communauté artistique mondiale à adopter la mission de promouvoir une civilisation harmonieuse et mutuellement bénéfique à notre ère, à créer en collaboration des monuments artistiques qui reflètent des valeurs communes, à agir en tant qu'ambassadeurs amicaux de l'échange culturel et de l'apprentissage mutuel, et à n'avoir de cesse de libérer l'énergie de la jeunesse dans le domaine du patrimoine culturel et de l'innovation.

