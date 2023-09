Rapport : « Libérer les capitaux privés pour le bien social en Europe centrale et orientale »





Les citoyens des pays d'Europe centrale et orientale (PECO) savent se mobiliser face aux crises. Le plus grand défi consiste à maintenir cet engagement.

POZNAN, Pologne, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le rapport « Libérer les capitaux privés pour le bien social en Europe centrale et orientale » est une analyse complète des recherches menées par la Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe (un groupe de réflexion indépendant et apolitique) entre 2020 et 2023 en collaboration avec plus de 230 parties prenantes et décideurs clés dans 11 pays d'Europe centrale et orientale : Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. La recherche quantitative a été étendue à l'Ukraine.

« Au cours des quatre dernières années, nous avons cherché des réponses à la question de savoir comment libérer des capitaux privés pour le bien social en Europe centrale et orientale. Nous voyons clairement que les citoyens d'Europe centrale et orientale ont de plus en plus de ressources et de volonté de soutenir des causes sociales. C'est le bon moment pour commencer à changer les choses », a déclaré Anna Korzeniewska, fondatrice du groupe de réflexion.

Selon le rapport, la plupart des individus et des entreprises des PECO ne perçoivent pas la responsabilité sociale comme faisant partie intégrante de leur mode de vie ou de leurs activités commerciales. Il s'agit encore d'une activité plutôt spontanée et réactive, motivée principalement par les émotions. Cependant, la croissance économique régulière de la région se traduit par une richesse croissante de la société. Avec la bonne motivation, les dons individuels peuvent doubler (de 2,7 milliards d'euros à 5,5 milliards d'euros).

Les recherches indiquent clairement que pour accélérer les changements positifs, la région des PECO a besoin d'une orientation et d'un financement judicieux de la part de l'Occident, en particulier pour les infrastructures que les donateurs régionaux ne sont pas encore prêts à soutenir. 52 % des citoyens de la région estiment que, compte tenu de la situation géopolitique actuelle, l'engagement des pays plus développés dans le développement de la région est essentiel.

La portée géographique de l'étude a été étendue à l'Ukraine, car la guerre a incité de nombreuses entreprises et de nombreux particuliers à commencer à faire des dons. L'évaluation globale de l'aide étrangère est très positive : 74 % des Ukrainiens la jugent bonne ou très bonne. La perception de ceux qui soutiennent actuellement le plus le pays est claire : les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays voisins. Toutefois, les Ukrainiens craignent qu'une guerre prolongée n'entraîne une diminution de l'aide étrangère.

