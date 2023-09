Pyrowave présente sa technologie de nanopurification : une innovation révolutionnaire de recyclage chimique en boucle courte pour éliminer les additifs toxiques et les contaminants dans les plastiques





BRUXELLES, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- En marge du Chemical Recycling Europe Forum 2023, Pyrowave est fière de présenter sa technologie révolutionnaire de nanopurification. Appliquée aux déchets plastiques, cette technologie opère à l'échelle moléculaire pour éliminer les contaminants des polymères avec un contrôle précis sur les résines purifiées. Elle répond au défi auquel font face la plupart des recycleurs de déchets plastiques, y compris dans le recyclage avancé : la présence de contaminants dans les déchets plastiques et dans l'huile de pyrolyse.

Dans un monde confronté au problème croissant de la pollution plastique, l'un des facteurs limitant le développement du recyclage du plastique est l'incapacité d'obtenir des matières premières compatibles avec les niveaux de pureté requis pour des applications finales. Par exemple, un récent rapport des Nations Unies a mis en évidence les difficultés liées à la gestion des produits chimiques dangereux présents dans les plastiques en fin de vie - des additifs et des contaminants qui représentent des problèmes majeurs pour la santé humaine et l'environnement.

La solution de Pyrowave offre un prétraitement des déchets plastiques pour purifier les résines qui peuvent être utilisées dans les méthodes de recyclage avancées sensibles aux contaminants, ou directement dans les applications finales. Cette approche révolutionnaire pourrait élargir la gamme des plastiques recyclables, y compris les plastiques contenant divers contaminants et additifs tels que des métaux lourds, des pigments inorganiques, des halogènes et des retardateurs de flamme.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que la crise de la pollution plastique s'aggrave et que les taux de recyclage s'améliorent à peine », déclare Jocelyn Doucet, PDG de Pyrowave. En tant que pionniers de cette industrie, nous nous attaquons au principal défi qui limite la mise à l'échelle des techniques de recyclage avancées en fournissant une technologie de nanopurification révolutionnaire qui entraînera un véritable changement pour une planète plus propre et plus saine ».

Révolutionner le recyclage : comment fonctionne la nanopurification

La méthodologie de nanopurification de Pyrowave s'inspire des technologies de purification pharmaceutique, en capitalisant sur l'importante disparité de taille entre les polymères et la plupart des additifs présents dans les composés de polymères. La technologie s'appuie sur la grande différence de taille et de solubilité pour séparer les additifs des polymères en utilisant les membranes de nanofiltration les plus avancées. Contrairement aux méthodes de dissolution conventionnelles reposant uniquement sur la solubilité, la technologie en attente de brevet de Pyrowave permet l'élimination simultanée de divers contaminants, tout en maintenant un contrôle précis sur le résultat final.

Il en résulte un processus plus simple, adapté aux spécifications de nos clients, plus économique et avec une meilleure efficacité énergétique.

Un avenir plus vert

Pour faciliter l'accès aux matières premières plastiques, Pyrowave standardise les matériaux en amont afin qu'ils soient conformes aux processus de recyclage les plus avancés. Le produit purifié peut également être utilisé directement dans les applications finales. Pyrowave a démontré avec succès cette technologie en décontaminant des polymères et en fournissant des plastiques recyclés de haute qualité à des industries exigeant une conformité stricte, y compris des applications de contact alimentaire. Cette innovation peut être utilisée de manière autonome pour purifier divers déchets plastiques ou comme prétraitement en amont du processus de dépolymérisation par micro-ondes de Pyrowave.

Alimentée par l'électricité, la nouvelle technologie de Pyrowave est faible en carbone, avec une réduction d'environ 95 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la production de résines vierges, et produit des résines 100 % traçables. La solution de Pyrowave permet des taux de recyclage plus élevés, moins de substances nocives dans l'environnement et moins d'émissions de gaz à effet de serre que pour la production de plastiques vierges. L'innovation de Pyrowave promet de transformer le recyclage des plastiques en s'attaquant de front au problème environnemental pressant des contaminants toxiques dans les plastiques.

Forte de plus de 10 ans d'expérience, Pyrowave cherche à collaborer avec des partenaires partageant les mêmes idées pour construire une économie durable et circulaire qui maximise la valeur des déchets plastiques. Contactez-nous pour en apprendre davantage sur la technologie de nanopurification de Pyrowave.

VIDÉO : La technologie de nanopurification de Pyrowave

