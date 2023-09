Shanghai Electric, filiale de Shanghai Electric Energy Storage Technology, reçoit un financement de série A de 400 millions de yuans pour accélérer le développement de son activité de stockage d'énergie





SHANGHAI, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Energy Storage Technology, la filiale de stockage d'énergie de Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), a récemment reçu un financement de série A de 40 millions de yuans qui sera utilisé pour donner plus de vitalité au développement de son activité de stockage d'énergie. Elle mettra l'accent sur la promotion de la recherche et du développement de nouveaux systèmes, sur la promotion de la structure de sa chaîne d'approvisionnement industrielle, sur la construction de piles de 100 Mbps pouvant être utilisées dans des systèmes de stockage d'énergie à batteries à oxydoréduction au vanadium (VRFB) de type conteneur de mégawatts, sur l'approfondissement de la coopération industrielle, sur l'accélération des mises à niveau industrielles et sur la stabilisation effective de son accès aux capitaux.

Ce cycle de financement sera utilisé pour poursuivre l'amélioration des mécanismes de gouvernance d'entreprise, renforcer le soutien aux talents et améliorer les capacités de R&D et d'innovation. Une fois le financement achevé, l'évaluation post-investissement de Shanghai Electric Energy Storage dépassera 2,2 milliards de yuans.

« À l'avenir, Shanghai Electric Energy Storage Technology continuera à renforcer son positionnement en termes de développement et se deviendra un leader mondial du stockage électrochimique de l'énergie à long terme », a déclaré Jin Xiaolong, vice-président de Shanghai Electric Group. « Plus précisément, nous devons renforcer l'innovation technologique et assurer la transformation de nos réalisations technologiques, déployer des projets de 100 mégawatts et renforcer le leadership des projets de démonstration, ainsi que la collaboration dans l'industrie du stockage de l'énergie. »

Après plus d'une décennie de développement d'une technologie de classe mondiale et trois années d'industrialisation rapide, Shanghai Electric Energy Storage Technology se distingue clairement dans le domaine du stockage d'énergie à long terme, grâce au développement de produits fonctionnels, à une fabrication fiable et à des opérations et une maintenance intelligentes. Les produits de stockage d'énergie par batterie à flux de niveau kW et MW développés et produits en toute indépendance par l'entreprise peuvent être largement utilisés dans la production des énergies nouvelles et le raccordement au réseau, le stockage d'énergie côté réseau, les micro-réseaux intelligents distribués et d'autres domaines. L'entreprise a développé avec succès des piles de série de 5kW/25kW/32kW/65kW et a livré plus de 50 projets de stockage d'énergie par batterie à flux redox de vanadium (VRFB).

À ce jour, Shanghai Electric a mis en place une stratégie de développement qui précise son orientation vers les domaines émergents « 4 plus 2 » soutenus par des technologies de pointe, en mettant l'accent sur l'intégration « éolien-solaire-hydrogène-stockage », et se concentrera également sur les orientations industrielles de l'équipement d'intelligence industrielle pour parvenir à une intégration efficace des ressources. Les domaines professionnels des entreprises de technologie de stockage d'énergie complèteront et renforceront le développement stratégique rapide et continu de Shanghai Electric.

Grâce à ce nouveau soutien financier, Shanghai Electric Energy Storage se consacre à la recherche et au développement de systèmes révolutionnaires, à l'expansion de ses lignes de production et à la construction de projets de 100 mégawatts. En outre, l'entreprise souhaite nouer des collaborations industrielles plus étroites et accélérer le processus de modernisation industrielle, afin de consolider sa position de chef de file du secteur.

Shanghai Electric Energy Storage envisage déjà de lancer une campagne de financement de série B en 2024. En outre, la société prévoit d'entamer le processus de cotation auprès du prestigieux Science and Technology Innovation Board en 2026, ce qui lui permettra de consolider sa position de leader du secteur.

