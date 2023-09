Huasun se classe dans le top 3 de la liste des modules solaires commerciaux les plus efficaces de TaiyangNews pour septembre 2023





XUANCHENG, Chine, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La tendance vers des modules à très haute efficacité se poursuit dans la liste des MODULES SOLAIRES les plus performants de TaiyangNews pour le mois de septembre. Huasun Energy a fait un bond à la troisième place sur un total de 51 modules sélectionnés après avoir augmenté son efficacité de près de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 23,02 %.

Le nouveau module HJT de 715 W de la série Himalaya G12, destiné aux applications à grande échelle. Le module solaire Himalaya G12-132 de Huasun (numéro de modèle : HS-210-B132DS) est le seul produit référencé dans le top 3 qui utilise la technologie d'hétérojonction à haut rendement de type n (HJT), et avec 715 W, il représente même une puissance maximale dans la sélection : aucun autre module de la liste n'a une puissance de sortie aussi élevée.

TaiyangNews suit les progrès en matière d'efficacité des modules solaires depuis 2017, et est devenu un indice important pour l'industrie de l'énergie solaire afin de témoigner du plus haut niveau d'industrialisation des modules photovoltaïques.

L'efficacité et la puissance de sortie sont les deux caractéristiques clés d'un module solaire. Bien qu'il existe plusieurs façons d'améliorer la puissance d'un module, comme l'utilisation de cellules de plus grande taille ou l'intégration d'un plus grand nombre de cellules dans un module, c'est l'efficacité qui parle vraiment de la capacité du dispositif solaire à convertir la lumière du soleil par zone en énergie. C'est pourquoi seuls les modules solaires les plus performants sont inclus dans cette liste.

Avec les avantages des « quatre hauts » (haut rendement, haute puissance, haute bifacialité, haute fiabilité) et des « quatre bas » (faible coefficient de température, faible atténuation, faible coût actualisé de l'énergie, faibles émissions de carbone), les modules Himalaya G12-132 de Huasun sont spécialement conçus pour les centrales solaires à grande échelle, et les modules de 715 W ont été utilisés avec succès dans certains projets photovoltaïques.

Huasun a l'honneur d'être le seul fabricant de modules ayant un rendement supérieur à 23 % et une puissance de sortie supérieure à 700 W, ainsi que le plus performant du secteur HJT en termes d'efficacité et de puissance. En développant continuellement la capacité HJT avec une efficacité améliorée et un coût réduit, et en renforçant la synergie avec les entreprises de la chaîne de valeur, Huasun fera tout son possible pour accélérer l'industrialisation des modules à hétérojonction de type N à haut rendement et promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie photovoltaïque.

