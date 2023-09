TriMas Packaging participera du 2 au 4 octobre au Luxe Pack Monaco 2023





TriMas Packaging, la plus grande division de TriMas (NASDAQ: TRS), exposera du 2 au 4 octobre au salon Luxe Pack Monaco 2023 au Grimaldi Forum au Ravel Hall, Stand n° RD10. Luxe Pack, le premier salon des solutions du packaging de luxe rassemble des fabricants internationaux du packaging et leurs innovations les plus créatives. Il est devenu un lieu d'approvisionnement essentiel de toutes les marques de plusieurs secteurs liés à la beauté et au luxe, tels que cosmétiques, parfums, vins et spiritueux, produits alimentaires gastronomiques, mode, pharmacie et même l'industrie de technologie. TriMas Packaging, et ses marques leaders du marché comme Rieke®, Aarts Packaging, Affaba & Ferraritm, Taplasttm et Rapak®, présenteront leurs solutions de produits les plus innovants et durables.

« Nous sommes impatients de participer à cet événement du packaging pour exposer nos solutions de produits les plus innovants », a affirmé Fabio Salik, le président du groupe TriMas Packaging. « Nous sommes ravis d'exposer diverses offres de produits de notre récente acquisition, Aarts Packaging, un novateur émérite dans le packaging de luxe, qui propose des solutions de packaging pour parfum de classe supérieure et cosmétique de couleur, ainsi que le vaste portefeuille de produits de TriMas Packaging destinés à la beauté et aux soins personnels. Nous continuons d'être les pionniers dans le développement de designs du packaging novateurs au service de nos clients et de la planète. Ils comprennent une vaste variété de distributeurs, mousseurs, pompes et fermoirs de parfum, systèmes sans air, fermetures et pots, entre autres. TriMas Packaging présentera aussi Singolotm, sa gamme écologique de pompes distributeurs entièrement recyclables en polymère simple. »

Veuillez visiter l'équipe de TriMas Packaging située au Ravel Hall, Stand n° RD10.

À propos de TriMas Packaging

TriMas Packaging sert sa clientèle mondiale à travers ses marques leaders comme Rieke®, Affaba & Ferraritm, Rapak®, Taplasttm, Plastic Srl et Aarts Packaging. TriMas Packaging conçoit et fabrique une large variété de solutions de distribution, fermeture et emballages flexibles pour un large éventail de marchés, y compris la beauté et les soins personnels, les aliments et boissons, l'entretien domestique, la pharmaceutique et nutraceutique, ainsi que les marchés industriels et agricoles. Avec près de 2.200 employés engagés et 29 locations à travers le monde, les solutions et services innovants de TriMas Packaging sont conçus pour renforcer la capacité des clients à distribuer, transporter et conserver leurs produits sans risque et en sécurité à travers une place de marché en changement constant. Pour de plus amples informations, veuillez visiterwww.trimaspackaging.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 septembre 2023 à 17:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :