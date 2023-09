XCMG Crane présente ses derniers produits et solutions lors du salon GIS EXPO 2023





PLAISANCE, Italie, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Crane s'apprête à présenter deux modèles de grues spécialement conçus pour le marché européen lors du GIS EXPO 2023 , marquant ainsi sa deuxième présentation au salon depuis 2019. Les participants pourront découvrir ces innovations sur le stand extérieur N138-0159 du 5 au 7 octobre à Plaisance, en Italie.

Le GIS EXPO, le plus grand salon de grues d'Europe, se tient tous les deux ans et s'adresse aux utilisateurs de machines et d'équipements pour le levage, la manutention industrielle et portuaire et les véhicules de transport lourd. Le salon sert de plateforme aux principaux fabricants de machines de construction du monde entier pour présenter leurs derniers produits et technologies.

« Sous le thème "Élevez votre potentiel : adoptez des solutions plus durables, solides et fiables", nous sommes ravis de présenter nos innovations de pointe en matière de grues aux clients du monde entier tout en partageant les facteurs clés de notre succès », a déclaré Sun Jianzhong, vice-président de XCMG Construction Machinery et directeur général de XCMG Crane. « Notre engagement à développer des produits localisés et personnalisés nous permet de répondre aux besoins uniques de nos clients ».

À l'occasion du salon GIS EXPO de cette année, XCMG Crane présentera des modèles spécialement conçus pour le marché européen :

Grue tout-terrain XCA130E : première grue mobile chinoise à quatre essieux ou plus certifiée WVTA, la XCA130E possède une flèche d'une longueur maximale de 94,5 mètres. Le modèle est doté d'un système innovant de suspension indépendante monotransversale pour charges lourdes qui améliore la stabilité opérationnelle de 19 % et la capacité tout-terrain sur terrain accidenté de 60 % par rapport à son prédécesseur. La maniabilité, la sécurité et la fiabilité supérieures de ce modèle ne manqueront pas de laisser une impression de durabilité aux visiteurs de l'exposition.





Grue tout-terrain XCR55L5_E : dotée de configurations haut de gamme et de performances inégalées, le modèle vedette intègre un certain nombre de technologies intelligentes, notamment la planification automatique des conditions de travail, le diagnostic automatique des défaillances et la protection active de la circulation, ce qui garantit une expérience opérationnelle intelligente et sûre. Le moteur de la grue tout-terrain fonctionne de manière harmonieuse avec le système hydraulique, ce qui garantit un rendement énergétique maximal et améliore l'utilisation du carburant afin de réduire les coûts de manière significative. En outre, le nouveau système hydraulique à économie d'énergie, associé à un convertisseur de couple à haut rendement, fait de la machine un outil de pointe en matière de respect de l'environnement et d'efficacité énergétique. La technologie de direction multimode à réglage automatique dans les angles offre une maniabilité supérieure, avec un rayon de braquage réduit, ce qui en fait un outil idéal pour les opérations dans les espaces restreints.

XCMG Crane s'efforce de renforcer sa présence en Europe en tirant parti de l'expertise disponible au centre de R&D et au siège européen du groupe XCMG en Allemagne. Grâce à la mise en place d'un vaste réseau local de vente et de service, l'entreprise vise à fournir à ses clients européens des équipements de levage de pointe et des solutions complètes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2215855/XCMG_Crane_showcases_latest_products_solutions_GIS_EXPO_2023.jpg

