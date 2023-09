TIMEX LANCE UN PROGRAMME DE REPRISE DESTINÉ À GARANTIR QU'AUCUNE MONTRE NE FINIRA DANS UNE DÉCHARGE





Présentation de Timex ReWound, le premier programme circulaire pour les montres au monde

L'horloger emblématique renforce son engagement en faveur du développement durable en adoptant des mesures élargies pour protéger les personnes, les produits et la planète

MIDDLEBURY, Connecticut, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Timex ® présente un nouvel engagement visant à prendre moins de ressources à la planète et à laisser moins de déchets derrière soi. En tant que pionnier de l'industrie horlogère, Timex est le premier à lancer un programme de reprise et de revente conçu pour garantir qu'aucune montre ne finisse dans une décharge : Timex ReWound. À partir d'aujourd'hui, Timex invite tout le monde à renvoyer ses montres usagées (n'importe quel modèle de n'importe quelle marque) pour qu'elles soient recyclées en nouveaux produits ou disponibles à l'achat sur le site Timex ReWound.

Depuis près de 170 ans, Timex fabrique des montres qui durent toute une vie (et même plus). Soucieuse de la planète, la société développe ses initiatives en matière de développement durable en mettant en oeuvre des technologies innovantes utilisant des matériaux tels que le #tide ocean material, les peaux de pomme, l'enveloppe de blé, des processus de tannage sans eau, la céramique écologique ou les cuirs certifiés LWG afin de réduire son empreinte carbone. D'ici 2025, leur objectif est de faire en sorte que 50 % de leur collection soit fabriquée à partir de composants écologiques en utilisant davantage de matériaux recyclés dans leurs produits. Dans le prolongement de son engagement, l'entreprise s'efforce de réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, en commençant par les réduire de moitié en 2030.

« Chaque montre a une âme et une histoire à raconter, et cette initiative contribuera à entretenir notre planète. La circularité consiste à maintenir la valeur et à ne pas créer de déchets au cours du processus. Chaque année, 2 milliards de tonnes de déchets sont produites et 99 % d'entre eux finissent dans une décharge. Une montre Timex est conçue pour prendre des coups et continuer à fonctionner. Notre objectif est de garder les montres au poignet et hors des décharges », a déclaré Shari Fabiani, vice-présidente senior de la marque et de la création au sein du groupe Timex.

Grâce à Timex ReWound, ceux qui souhaitent recycler leurs montres usagées recevront une étiquette d'expédition prépayée. Chaque montre reçue sera inspectée, nettoyée et remise à neuf avec une pile fonctionnelle avant d'être disponible à la revente et prête pour une nouvelle vie. Les montres qui ont déjà bien vécu et qui ne remplissent pas les conditions requises pour la revente seront démontées et leurs pièces seront recyclées dans de nouveaux produits. Pour l'instant, le programme Timex ReWound est réservé aux clients des États-Unis, mais il est possible qu'il s'étende à d'autres pays dans un avenir proche.

Timex a pour objectif de prendre moins de ressources à la planète et de laisser moins de déchets. En gardant la planète à l'esprit, l'entreprise est fière d'être pionnière dans la fabrication de montres intemporelles qui sont à la fois respectueuses de l'environnement et bien conçues.

Découvrez-en plus sur le site Timex ReWound .

À PROPOS DU GROUPE TIMEX

Le groupe Timex conçoit, fabrique et commercialise des pièces d'horlogerie novatrices dans le monde entier. Il s'agit d'une société privée dont le siège social est situé à Middlebury, dans le Connecticut, qui compte plusieurs unités d'exploitation et plus de 3 000 employés dans le monde entier. En tant que l'un des plus grands horlogers au monde, les sociétés du groupe Timex produisent des montres sous un certain nombre de marques réputées, notamment Timex, adidas, Ferragamo, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Philipp Plein, Plein Sport, Ted Baker et Versace.

Retrouvez Timex sur les réseaux sociaux : @timex

