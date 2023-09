Xylem et Lorentz forment un partenariat en vue d'accélérer le déploiement de solutions de pompage à énergie solaire





Le leader mondial des technologies de l'eau, Xylem Inc. (NYSE : XYL), et le fabricant allemand de pompes à eau solaires LORENTZ ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de distribution en vue d'accroître la disponibilité des systèmes de pompage fonctionnant à l'énergie solaire à l'échelle internationale. Ces solutions de pompage durables sont fréquemment utilisées dans le cadre d'applications liées à l'agriculture, l'irrigation et l'eau potable. Elles permettent aux gestionnaires de ressources en eau d'atteindre leurs objectifs de décarbonisation tout en réduisant les coûts opérationnels.

Les sécheresses et les phénomènes météorologiques extrêmes liés au réchauffement climatique ont amplifié les problèmes d'approvisionnement en eau, ce qui met les communautés sous pression, à la fois pour garantir cet approvisionnement et décarboner des systèmes très énergivores. La technologie de pompage photovoltaïque exploite l'énergie renouvelable pour fournir de l'eau à moindre coût, de manière fiable et durable, et ce, même dans les endroits reculés.

Ce partenariat permettra d'élargir et de renforcer les offres respectives de systèmes de pompage durables de Xylem et de LORENTZ. Selon l'accord, Xylem pourra bénéficier de la puissante efficacité des solutions des deux entreprises. De son côté, LORENTZ fournira des systèmes de pompage solaires et hybrides (solaires/électriques) à Xylem. La technologie de LORENTZ sera par ailleurs utilisée pour optimiser les solutions déjà présentes dans le portefeuille de Xylem, et les sociétés collaboreront pour développer de nouveaux produits Xylem. Elles continueront toutes deux à desservir leurs segments de marché respectifs et conserveront leurs réseaux de distribution actuels.

« Des technologies innovantes offrent de nouveaux modes de protection et d'optimisation de l'eau tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. La technologie de LORENTZ en est un parfait exemple. Cette collaboration permettra à nos clients de bénéficier de nouvelles solutions de pompage durables au moment où ils mettent tout en oeuvre pour décarboner et proposer des systèmes de gestion de l'eau résilients, efficaces et rentables », a déclaré Franz Cerwinka, vice-président principal et président des systèmes d'eau appliqués et de la transformation de l'entreprise chez Xylem.

« L'acheminement de liquides est une activité extrêmement énergivore. En tirant parti de l'énergie solaire et des connexions hybrides solaires/électriques, nous sommes en mesure d'aider les clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable grâce aux énergies renouvelables. Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Xylem pour contribuer à l'accélération des avancées du secteur de l'eau en faveur du net zéro », a déclaré Bernt Lorentz, fondateur et directeur général de LORENTZ.

L'accord de distribution exclut le marché australien.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une société internationale de premier plan dans le domaine des technologies de l'eau, qui s'engage à résoudre les problématiques les plus ardues liées à l'eau et aux eaux usées grâce à la technologie, l'innovation et son expertise. Ses plus de 22 000 employés issus d'horizons très divers ont permis à la société d'engranger un chiffre d'affaires pro forma combiné de 7,3 milliards USD en 2022. Nous créons un monde plus durable en donnant la possibilité à nos clients d'optimiser leur gestion de l'eau et des ressources et en aidant des communautés à assurer leur sécurité en eau dans plus de 150 pays. Rejoignez-nous sur www.xylem.com et « Let's Solve Water ».

À propos de LORENTZ

LORENTZ est le leader mondial des solutions de pompage d'eau à énergie solaire. Fondée en Allemagne au cours de l'année 1993, LORENTZ est une entreprise pionnière et innovante qui a su exceller dans l'ingénierie et la fabrication de systèmes de pompage d'eau fonctionnant à l'énergie solaire.

À l'heure actuelle, LORENTZ exerce ses activités dans plus de 130 pays grâce à un réseau dédié de partenaires professionnels. Notre engagement et la priorité que nous accordons au pompage de l'eau au moyen de l'énergie solaire nous ont fait connaître sous le nom de « The Solar Water Pumping Company ».

La technologie de LORENTZ tire parti de la puissance du soleil pour pomper l'eau, soutenant et améliorant la vie de millions de personnes, leur bétail et leurs cultures. Tout simplement ? Soleil. Eau. Vie.

www.lorentz.de

20 septembre 2023

