Inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO - ANTICOSTI : UN JOYAU DE L'HUMANITÉ QUI DOIT DEVENIR ACCESSIBLE

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Maintenant que l'inclusion de l'île d'Anticosti aux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO est confirmée, l'heure est venue d'assurer un accès fiable et régulier à ce joyau mondial dont la valeur inestimable et le caractère unique font la fierté de l'ensemble des Québécois.

Soutenue par la MRC de Minganie ainsi que par les conseils municipaux d'Anticosti, de Gaspé et de Havre-Saint-Pierre, l'administration du Port de Havre-Saint-Pierre estime qu'il faut maintenant franchir toutes les étapes menant à la priorisation, puis à la réalisation du projet de navette fluviale interrives entre la Minganie et la Gaspésie via Anticosti.

« C'est une suite logique de l'annonce de l'UNESCO. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que nous puissions aller de l'avant avec ce projet aussi structurant que nécessaire. Il ne fait plus aucun doute pour tous les intervenants que l'accès à ces trois pôles est un enjeu primordial pour favoriser l'occupation dynamique du territoire, l'essor économique, le développement touristique et la prestation de services de proximité aux insulaires », affirme la directrice générale du Port de Havre-Saint-Pierre et instigatrice de la relance du projet de navette fluviale, Odessa Thériault.

Selon les partenaires derrière le projet, l'accession de l'Île d'Anticosti à la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO représente un extraordinaire levier de développement. « Au fil des années, plusieurs projets d'investissements se sont butés à la difficulté de se rendre à l'île. Notre projet fournit une réponse à cette embûche. Cela dit, la navette offrira enfin aux insulaires le désenclavement qu'ils attendent depuis toujours et auquel ils ont droit », a déclaré Odessa Thériault.

Un projet qui chemine

De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le gouvernement du Québec et les promoteurs du projet depuis son dépôt, il y a un an, au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Selon toute vraisemblance, une étude d'impact couvrant les volets touristique, économique et social du lien maritime pourrait débuter incessamment.

Rappelons que la desserte quotidienne entre Havre-Saint-Pierre, l'Île d'Anticosti et Rivière-au-Renard sera déployée sur une période d'opération minimale de 160 jours par année, de juin à novembre. Tel que suggéré par le partenaire-conseil, Groupe Océan, le navire de type roulier (Ro-Ro) pourra accueillir jusqu'à 350 passagers, entre 55 et 65 voitures et entre 10 et 15 camions pour le transport des marchandises.

À propos du Port de Havre-Saint-Pierre

Le Port de Havre-Saint-Pierre est un organisme à but non lucratif légalement constitué, reconnu comme un pilier du développement régional, une source de fierté pour la communauté et un modèle d'entrepreneuriat collectif. Son mandat est d'assurer la gestion et la viabilité des infrastructures portuaires de Havre-Saint-Pierre.

20 septembre 2023 à 12:00

