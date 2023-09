UN APPUI SIGNIFICATIF DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, D'INVESTISSEMENT QUÉBEC ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA ENVERS APLANTEX





M. Patrick Charest, B. Sc, P. Eng., chef de la direction d'Aplantex est heureux de souligner l'appui significatif du gouvernement du Québec, d'Investissement Québec et Développement économique Canada envers son procédé innovant et exclusif ainsi que son solide plan d'affaires avec un soutien combiné totalisant 500 000 $. « De concert avec les sommes recueillies lors de la première ronde de financement et alors que le laboratoire de recherche et de production est d'ores et déjà opérationnel, cet appui vient contribuer à la mise en place en cours de la première ligne de production ainsi qu'à la poursuite de la planification de la production commerciale à grande échelle », indique M. Charest.

« Aplantex passe aujourd'hui de la recherche à la commercialisation et c'est exactement l'objectif poursuivi par notre gouvernement pour les entreprises innovantes du Québec. La biotechnologie qu'elle développe permettra de réduire l'empreinte environnementale des secteurs pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire », souligne le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

« En suivant les principes de l'économie circulaire, Aplantex fait le choix gagnant de miser sur une production écoresponsable pour favoriser sa croissance. Nous sommes fiers de soutenir une entreprise comme celle-ci, qui partage avec notre gouvernement la volonté d'assurer le développement durable de la Montérégie et de tout le Québec », ajoute la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy.

« En soutenant Aplantex, notre équipe est fière de contribuer au développement économique durable de la Montérégie, en plus de favoriser le rayonnement de nos expertises dans les industries biopharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires à l'échelle mondiale. C'est en repensant nos méthodes de production et de consommation, notamment en favorisant l'économie circulaire et en adoptant des technologies propres, que nous pourrons bâtir un Québec plus vert et prospère », affirme Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« L'intérêt des entreprises dont les produits contribuent au bien-être des gens sur les plans de la santé, de la beauté et de l'alimentation est réel. Grâce à Aplantex, ces dernières sont en mesure de simplifier durablement leur chaîne d'approvisionnement, obtenir des intrants à un coût compétitif par rapport aux autres méthodes de production tout en en oeuvrant en accord avec les principes de la gouvernance environnementale et sociale » conclut M. Charest.

À PROPOS D'APLANTEX

L'équipe scientifique d'Aplantex a développé un processus inédit de production de molécules certifiées d'intérêt commercial à forte valeur ajoutée. Le coeur de ce procédé de biotechnologie verte pour une phytochimie performante et durable est la production en continu, dans un environnement contrôlé, d'une biomasse végétale provenant de phytoréplicateurs photosynthétiques. Cette biomasse abondante est ensuite séchée et les étapes d'extraction, de fractionnement et de purification permettent d'isoler les molécules spécifiques essentielles à de nombreux produits recherchés des industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.

Les phytoréplicateurs permettent d'emmagasiner jusqu'à 40 % de leur poids sec de CO2 atmosphérique et, au Québec, peuvent être cultivés à l'année dans un milieu contrôlé en utilisant l'énergie renouvelable de l'hydroélectricité. Le processus d'Aplantex étant ainsi écoresponsable, elle sera donc un fournisseur privilégié pour toute entreprise cherchant à répondre aux normes ESG.

