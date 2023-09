1734 arbres plantés grâce à HGrégoire





Fidèle à sa tradition, HGrégoire a lancé au printemps dernier sa campagne « Achetez une voiture, plantez un arbre », en partenariat avec Arbres Canada. L'entreprise annonce aujourd'hui les résultats de cette campagne, soit plus de 8 670$ récoltés, lesquels permettront de planter 1734 arbres au Québec.

« C'est avec grand plaisir que nous continuons d'appuyer la mission d'Arbres Canada cette année, et ainsi contribuer à notre façon à la préservation de l'environnement, explique Harry Kasparian, vice-président au marketing chez HGrégoire. Nous croyons fermement qu'il est de notre responsabilité d'adhérer à cette cause en tant que chef de file dans notre industrie. »

Cette septième campagne porte à plus de 6 500 le nombre total d'arbres plantés grâce à HGrégoire depuis le début de sa collaboration avec Arbres Canada en 2016, et un investissement total de près de 35 000$.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993 et célébrant plus de 30 ans de service cette année, HGrégoire s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée d'amateurs d'auto, HGrégoire exploite des concessions au Québec, en Floride et en Californie, offrant des véhicules neufs et d'occasion. Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est le seul organisme sans but lucratif national qui plante et entretient des arbres dans les milieux ruraux et urbains, dans toutes les provinces du pays. Nous aidons à accroître le couvert forestier du Canada par le biais de nos programmes, de nos recherches, de nos efforts de mobilisation et en offrant des subventions aux communautés et aux écoles. Nous sommes des leaders d'opinion et nous aidons à renforcer les capacités en collaborant avec un réseau d'experts de l'industrie, d'universitaires et d'autres organismes à but non lucratif pour approfondir les connaissances des communautés et aider les municipalités à planifier et à soutenir le couvert forestier local. Avec nos partenaires et nos commanditaires, nous avons planté plus de 84 millions d'arbres. Visitez www.arbrescanada.ca.

20 septembre 2023 à 10:05

