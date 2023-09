Deep Sky, le développeur de projet d'élimination du carbone à l'échelle du gigatonne, accueille le géophysicien Greg Maidment en tant que directeur de la subsurface





MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Deep Sky, le développeur de projets basé à Montréal qui commercialise des solutions d'élimination et de stockage du carbone à grande échelle, a annoncé aujourd'hui l'embauche de Greg Maidment à titre de directeur subsurface. Greg est un expert reconnu dans le domaine de la séquestration géologique du carbone, possédant plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine. Dans ses nouvelles fonctions, Greg sera responsable du développement du stockage et de la séquestration du carbone dans l'est du Canada alors que Deep Sky se concentre sur sa mission d'inverser le changement climatique grâce à l'élimination du carbone par ingénierie.

Jusqu'à maintenant, Greg était directeur des opérations et de la recherche appliquée chez Carbon Management Canada (CMC), où il supervisait l'une des trois seules installations de stockage souterrain du carbone opérationnelles au pays. Au cours des cinq dernières années, CMC s'est imposé comme un leader mondialement reconnu dans le domaine des essais et de la recherche appliquée sur la capture, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS). Au CMC, Greg a joué un rôle primordial dans la recherche opérationnelle sur le stockage géologique permanent et sécuritaire du dioxyde de carbone. Précédemment, il était directeur de l'innovation chez Enerplus, où il a développé de nouveaux projets de décarbonisation tels que l'extraction de lithium dans un réservoir de récupération du pétrole et l'utilisation de nanoparticules pour améliorer la récupération du pétrole dans les bassins de décantation. Auparavant, Greg a occupé des postes en géophysique, en géologie et en pétrophysique dans plusieurs sociétés d'exploration pétrolière et gazière au Canada.

Deep Sky bénéficiera de la vaste expérience de Greg en matière de géophysique et d'énergie, car l'entreprise vise à construire une infrastructure d'élimination du carbone qui reflète fidèlement les installations pétrolières et gazières, mais à l'inverse. Au lieu d'extraire le carbone de la terre, Deep Sky l'extraira de l'atmosphère et l'enfouira sous terre.

« Alors que Deep Sky prend rapidement de l'ampleur, nous attirons des talents de renommée mondiale qui sont passionnés par leur envie de trouver des solutions à l'urgence climatique », a déclaré Fred Lalonde, cofondateur de Deep Sky. « Qui de mieux pour nous aider à développer une entreprise qui fait contrepoids à l'industrie pétrolière et gazière qu'une personne ayant une grande expérience dans l'industrie de l'énergie ? Nous sommes ravis que le plus grand expert canadien en matière de séquestration du CO2 ait décidé de nous aider à extraire chaque tonne historique de carbone et à l'enfouir en toute sécurité sous terre. »

« L'élimination du carbone par ingénierie pour inverser le changement climatique était dans ma ligne de mire depuis un certain temps », a déclaré Greg Maidment, directeur de la division subsurface de Deep Sky. « Le Canada s'enligne pour devenir la plaque tournante mondiale de l'élimination du carbone, grâce à sa composition géologique. Je suis très enthousiaste à l'idée de mettre mon expérience de la subsurface et de la géophysique au service du stockage du carbone dans un cadre pertinent pour le climat. »

Deep Sky travaille à la mise en place d'une infrastructure d'élimination et de stockage du carbone à grande échelle au Canada. En tant que développeur de projets, la société réunit les technologies les plus prometteuses de capture directe dans l'air et dans l'océan afin de fournir au marché la plus grande quantité de crédits de carbone de haute qualité. Alimentées par des énergies renouvelables, les installations de Deep Sky sont stratégiquement situées au Québec, une région qui dispose d'une abondance d'énergie hydroélectrique, d'un immense potentiel éolien et d'un vaste territoire doté de la riche composition géologique nécessaire à l'élimination du carbone.

La société montréalaise Deep Sky construit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, dont l'objectif est d'éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de grande qualité. Pour en savoir plus: fr.deepskyclimate.com.

