L'UE finance 4,5 millions EUR pour un projet de bioéconomie visant à explorer des adhésifs et des revêtements durables à partir de l'écorce d'arbres ? Clic Innovation

L'UE finance 4,5 millions EUR pour un projet de bioéconomie visant à explorer des adhésifs et des revêtements durables à partir de l'écorce d'arbres





Le projet SuperBark financé par l'entreprise commune CBE explorera les composants naturels de l'écorce de bois résineux afin de développer de nouveaux adhésifs et revêtements biosourcés pour les panneaux de bois et le papier d'emballage. Le projet de quatre ans améliorera la durabilité et les profils de sécurité des produits adhésifs et de revêtement par rapport aux solutions à base de fossiles.

Les adhésifs et les revêtements font partie intégrante des produits de consommation quotidiens à base de bois. Cependant, la plupart des adhésifs et des revêtements actuellement sur le marché sont produits à partir de produits chimiques nocifs à base de matières fossiles, une approche contraire à l'objectif de protection de la santé et du bien-être des citoyens et de l'environnement au niveau de l'UE.

En tant que solution, l'entreprise commune pour une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire (EC CBE) a financé SuperBark, un projet de recherche et d'innovation qui permettra de développer des adhésifs et des revêtements sûrs et durables à partir de l'écorce de pin et d'épinette, qui sont les principaux volets industriels de l'industrie forestière. SuperBark est coordonné par VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, et le consortium interdisciplinaire du projet est composé de 12 partenaires de huit pays. SuperBark a démarré le 1er septembre 2023 et se terminera en août 2027.

Le projet vise à développer, tester et valider des adhésifs et des revêtements dont le contenu biosourcé ? 95 % remplacera les solutions fossiles utilisées dans les produits de consommation dans les secteurs du mobilier, de la construction, du transport et de l'emballage. Pour ce faire, SuperBark utilisera des polyphénols extraits de l'écorce d'arbre à l'aide d'une nouvelle technologie de fractionnement alcalin, ainsi que des nanofibrilles de cellulose converties à partir de résidus d'écorce riches en cellulose.

« Le projet SuperBark vise à éliminer l'exposition des consommateurs aux résines à base de formaldéhyde et aux substances per et polyfluorées utilisées dans les revêtements. La recherche sera guidée par les principes Safe and Sustainable by Design et appliquera des technologies numériques pour accélérer le développement d'adhésifs et de revêtements dans des produits ayant un impact durable sur la santé humaine et l'environnement », explique Marc Borrega, scientifique principal et chef de projet, VTT.

Durant tout le projet SuperBark, les partenaires évalueront la sécurité, la durabilité, les performances techniques et économiques des adhésifs et des revêtements afin de lancer d'autres actions de R&D dans l'optique d'une commercialisation des procédés et produits développés, ce qui réduira la demande de produits chimiques et polymères à base de fossiles dangereux et généralement utilisés dans les produits à base de bois aujourd'hui.

À propos de SuperBark

SuperBark est une initiative de quatre ans financée à hauteur de 4,5 millions EUR par l'entreprise commune CBE dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne. Le projet a débuté le 1er septembre 2023. SuperBark est coordonné par VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, et le consortium se compose de 12 partenaires de huit pays. Parmi les profils des partenaires figurent quatre industriels (Adler-Werk Lackfabrik Johannberghoffer GmbH & Co KG, Metsä Group, Goricane Tovarna Papirja Medvode d.d, Kastamonu Entegre), six entreprises de recherche et de technologie (Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung EV, Rigas Tehniska Universitate, Holzforschung Austria Osterreichische Gesellschaft Fur Holzforschung, Luxembourg Institute Of Science And Technology, Institut Za Celulozo In Papir, Fundacion Tecnalia Research & Innovation), et une PME (CLIC Innovation Oy).

20 septembre 2023 à 08:40

