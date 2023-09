/R E P R I S E -- Invitation aux médias : Dévoilement des prévisions salariales 2024 par l'Ordre des CRHA/





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, en collaboration avec sept cabinets en rémunération, publiera le 21 septembre prochain les résultats de l'enquête sur les Prévisions salariales 2024.

Dans le cadre d'un panel animé par l'économiste Pierre Emmanuel Paradis, M.A., DESS, les données dévoilées seront commentées et contextualisées par trois experts :

Anna Potvin , M. Sc., CRHA , associée et cheffe de pratique en rémunération, Normandin Beaudry

, associée et cheffe de pratique en rémunération, Marc Chartrand , M. Sc., CRHA , Distinction Fellow, ASC, conseiller principal à la rémunération globale, Gallagher

, Distinction Fellow, ASC, conseiller principal à la rémunération globale, Gallagher Guylaine Béliveau, MBA, CRHA, cheffe de pratique nationale, Rémunération services-conseils, Telus Santé

Un point de presse virtuel suivra avec Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec.

Les journalistes ayant confirmé leur présence auront accès à la documentation une heure avant le début de l'événement.

Les Prévisions salariales 2024, ont été élaborées à partir des enquêtes de sept cabinets participants au Rendez-vous Rémunération 2023, soit CGC-Talent (Québec seulement), Gallagher, Mercer, Normandin Beaudry, Saucier Conseil (Québec seulement), Telus Santé et WTW (Canada seulement). Lorsque combinées, elles révèlent les attentes d'environ 850 entreprises au Québec et 2?400 pour le Canada entier.

Aide-mémoire

QUOI : Dévoilement des Prévisions salariales 2024 ORGANISATEUR : Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec QUAND : Jeudi 21 septembre 2023, de 9 h 05 à 10 h 30 · 9 h 05 à 10 h 10 : Dévoilement et panel d'experts · 10 h 10 à 10 h 30 : Point de presse OÙ : En ligne (événement virtuel) CONTACT : Les représentants des médias peuvent obtenir des renseignements ou confirmer leur présence en contactant Patrick Leblanc (514 571-6400 ou [email protected] ).

Pour obtenir plus d'informations sur l'ensemble du Rendez-vous rémunération 2023, consultez cette page .

À propos de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Regroupant 12?000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org .

20 septembre 2023

