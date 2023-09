Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera l'annonce d'un soutien au projet pilote national visant à atténuer les obstacles à l'équité menstruelle





TORONTO, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Le 21 septembre 2023, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, annoncera le soutien du gouvernement du Canada pour un projet pilote national visant à atténuer les obstacles auxquels sont confrontés certaines Canadiennes et certains Canadiens qui veulent se procurer des produits menstruels.

Date : Le 21 septembre 2023



Heure : 9 h 30 HAE



Location: Banque alimentaire Allan Gardens

Saint Luke's United Church

353, rue Sherbourne

Toronto (Ontario) M5A 2S3

Note à l'intention des médias : Note à l'intention des médias : Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire avant 7 h 30 (HAE) le 21 septembre 2023, en envoyant un courriel à [email protected]. Après avoir soumis votre inscription par courriel, vous recevrez un message de confirmation contenant les renseignements sur la façon de participer à la réunion virtuelle.

20 septembre 2023 à 07:05

