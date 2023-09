MycoWorks inaugure la première usine de production à grande échelle de Fine Myceliumtm au monde à Union, en Caroline du Sud





Pour produire le Reishitm, son alternative au cuir traditionnel

UNION, Caroline du Sud, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La société de biotechnologie MycoWorks lance aujourd'hui la production dans son unité internationale située à Union, en Caroline du Sud. Face à la demande croissante du secteur du luxe, l'entreprise pourra désormais produire plusieurs centaines de milliers de mètres carrés d'une matière pouvant se substituer au cuir, issue de sa technologie brevetée Fine Myceliumtm. C'est en effet sur ce procédé exclusif que repose Reishitm, un biomatériau dont le toucher, la durabilité et la résistance s'apparentent aux qualités du cuir de veau, une référence dans le secteur.

Alors que MycoWorks a développé des partenariats avec des compagnies comme Hermès, Ligne Roset, ou encore General Motors, cette production à grande échelle prouve que les biomatériaux ont de beaux jours devant eux et que la société continue de s'imposer en pionnière en la matière. Et l'enjeu est de taille, puisque le marché du cuir et du cuir haut de gamme représentent respectivement 164 et 28 milliards de dollars, engendrant des difficultés d'ordre logistique et ouvrant la voie à des alternatives de qualité inférieure. Si, depuis 2010, la demande de cuir haut de gamme a augmenté de 251%, sa production a chuté de 22 % en raison de la baisse de la consommation de boeuf et de produits laitiers. MycoWorks et son produit phare, Reishitm, ont donc de quoi séduire, tandis que cette première usine à grande échelle promet de révolutionner la production de matériaux naturels de haute qualité à destination des marques de luxe.

Cette usine de plus de 12 000 m² constitue également la plus grande exploitation de mycélium ? structure racinaire d'un champignon ? au monde. De quoi contribuer à son essor. Appliquée d'abord au cuir, la technologie Fine Myceliumtm de MycoWorks pourra ensuite s'étendre à d'autres applications. Si cette usine a pu voir le jour, c'est grâce à une levée de fonds de série C de 125 millions de dollars réalisée en 2021, à laquelle ont notamment participé Prime Movers Lab, SK Networks, le fonds Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation, DCVC Bio, Novo Holdings ainsi que plusieurs clients et investisseurs stratégiques. Après avoir entamé sa construction début 2022, le projet a été livré dans les délais et selon le budget prévus, se basant sur le même système de plateaux expérimenté avec succès dans son unité californienne, avec une production multipliée par 100.

« Alors que MycoWorks demeure le fer de lance de l'innovation en biomatériaux, nous sommes heureux d'ouvrir cette usine en Caroline du Sud. Des biens de consommation à l'automobile, en passant par l'alimentation, l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies, nous avons pu compter sur notre équipe de talents expérimentés qui a su adapter les systèmes et machines robotisées à notre procédé unique de fabrication sur plateaux. Grâce à eux, nous pouvons fabriquer le premier produit à base de mycélium de haute qualité à grande échelle, une prouesse encore jamais accomplie », explique Doug Hardesty, Chief Operating Officer chez MycoWorks. « Nous remercions la ville et les citoyens d'Union d'accueillir MycoWorks sur leur territoire. »

L'usine de MycoWorks s'appuie sur des installations robotisées de pointe, des analyses digitales ainsi que l'intelligence artificielle pour obtenir une qualité exceptionnelle et fournir des systèmes logistiques selon un procédé de fabrication totalement inédit grâce à des robots autonomes. MycoWorks a automatisé 80 % de son procédé pour réduire ses coûts de manutention tout en conservant des postes clés, comme le contrôle qualité. De quoi concilier qualité irréprochable et faible coût de production.

Sur le marché du cuir, l'usine de MycoWorks en Caroline du Sud révolutionne la gestion logistique, promettant à la fois prévisibilité, transparence et traçabilité des matériaux naturels de haute qualité tout en réduisant le niveau de perte. Fruit d'un travail collaboratif, le procédé Fine Myceliumtm peut répondre à différents critères en matière d'épaisseur, de poids et de propriétés mécaniques, offrant un degré de maîtrise sans précédent sur une matière naturelle, par rapport à l'agriculture traditionnelle.

L'ouverture de l'usine est très attendue par les constructeurs automobiles, les maisons de luxe, qui comptent sur cette unité pour produire leurs collections et prototypes à grande échelle. À l'heure actuelle, le Fine Myceliumtm a déjà fait ses preuves dans les domaines de la chaussure, de la maroquinerie de luxe, mais aussi l'intérieur de véhicules et le mobilier.

Pour la ville d'Union, qui compte 30 000 habitants, l'investissement de MycoWorks tombe à point nommé pour relocaliser un secteur qui s'approvisionne principalement en Europe. En effet, la ville d'Union étant spécialisée depuis longtemps dans la fabrication de textile, et la région accueillant déjà de grands constructeurs automobiles, le Fine Myceliumtm pourra s'ouvrir à d'autres entreprises et envisager des stratégies de codéveloppement. Cette centralisation de la biotechnologie et de la fabrication a toujours été chère à Henry McMaster, gouverneur de la Caroline du Sud ayant la volonté de favoriser le développement de technologies de pointe dans son État.

« Nous sommes ravis d'accueillir MycoWorks à Union et attendions avec impatience le lancement de la production », indique le gouverneur Henry McMaster. « Nous nous réjouissons des perspectives de croissance que cette usine offre aux populations plus ou moins proches, que ce soit en matière d'emploi, de logement, de commerce ou d'investissement. MycoWorks rejoint les usines à haute efficacité énergétique déjà présentes, et nous avons hâte de découvrir son impact à long terme en Caroline du Sud. »

À propos de MycoWorks

Fondée en 2013 par Philip Ross et Sophia Wang, MycoWorks est une société établie à San Francisco spécialisée dans la création de matériaux à base de mycélium. Elle a mis au point une technologie brevetée baptisée Fine Myceliumtm, un procédé de production avancé qui permet de développer un matériau innovant reconnu pour ses qualités esthétiques, son toucher, sa durabilité et sa résistance en contrôlant la croissance du mycélium permettant à ses filaments de s'entremêler entre eux. Son produit phare, Reishitm, séduit particulièrement les plus grandes marques de luxe au monde. Pour en savoir plus, consultez les sites mycoworks.com et madewithreishi.com.

