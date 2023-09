Réduction de la marge de manoeuvre financière des Canadiens face à la hausse des coûts qui continue de nuire à l'épargne - Sondage RBC





La majorité des Canadiens sont confrontés à l'incertitude financière

Près de la moitié n'a jamais été aussi stressée par l'argent

L'inflation a pris bien des gens par surprise

TORONTO, le 20 sept. 2023 /CNW/ - L'inflation ne cesse de se répercuter sur la vie des Canadiens, qui s'inquiètent au sujet de leurs dépenses courantes, de leurs options d'épargne et de leur sécurité financière, révèle le Sondage RBC 2023 sur la flexibilité financière.

Voici trois faits sur la réalité financière des personnes interrogées :

Les trois quarts (77 %) aimeraient épargner davantage, mais ne peuvent pas en raison de la hausse des coûts.

Près des deux tiers (64 %) craignent de prendre du retard sur leur plan financier de cette année.

Près de la moitié d'entre elles (48 %) n'ont jamais été aussi stressées par l'argent.

« Notons d'ailleurs que plus du tiers des Canadiens ne possèdent pas de fonds d'urgence, ce qui montre que la souplesse financière diminue dangereusement pour bon nombre d'entre eux », observe Craig Bannon, directeur général, Soutien régional, Planification financière, RBC.

La hausse du coût de la vie figure en tête de liste des préoccupations financières actuelles de la population canadienne. De plus, de nombreux répondants s'inquiètent sérieusement des effets que l'inflation pourrait avoir sur leur avenir financier. Selon les résultats du sondage, si l'inflation persiste en 2024 :

Près des trois quarts (72 %) des personnes endettées craignent de voir leurs dettes augmenter ;

La majorité des répondants redoutent de ne pas avoir suffisamment d'argent pour payer des dépenses imprévues (67 %) ou leurs dépenses courantes (62 %) ;

39 % risquent de devoir retarder leur départ à la retraite ;

21 % estiment qu'ils devront sortir de leur retraite.

Selon le Sondage RBC, les Canadiens sont également préoccupés par les conséquences d'une éventuelle récession. La majorité des personnes interrogées croient qu'une récession serait plus éprouvante pour les Canadiens aujourd'hui qu'en 2008-2009 (71 %) et qu'elle nuirait à leurs finances (70 %). De plus, plus de la moitié (53 %) des répondants affirment qu'ils sont trop préoccupés par leur capacité à couvrir leurs dépenses courantes pour s'inquiéter d'une récession.

« Il est donc extrêmement important de mettre en place un plan financier qui vous permette de vous adapter à l'évolution de vos besoins, ajoute M. Bannon. Laissez l'un de nos conseillers en établir un avec vous pour vous aider à rester sur la bonne voie ou y revenir, peu importe ce que la vie vous réserve. »

Info éclair : Sondage RBC 2023 sur la flexibilité financière

Quelques résultats - Données nationales et régionales

RÉPONSE CAN C.-B. Alb. Sask./ Man. Ont. Qc PROV. ATL. Situation générale concernant les finances personnelles : J'aimerais épargner davantage, mais

je ne peux pas à cause de la hausse

des coûts. 77 % 77 % 79 % 81 % 78 % 71 % 80 % Si l'inflation persiste en 2024, je

redoute de ne pas avoir

suffisamment d'argent pour payer

des dépenses imprévues. 67 % 65 % 73 % 73 % 66 % 62 % 73 % Si l'inflation persiste en 2024, j'ai

peur de ne pas avoir assez d'argent

pour couvrir mes dépenses

courantes. 62 % 57 % 68 % 67 % 63 % 59 % 68 % Si l'inflation persiste en 2024, je

crains de voir mes dettes augmenter. 59 % 55 % 66 % 62 % 60 % 55 % 67 % L'incertitude caractérise désormais

mes finances. 59 % 62 % 57 % 63 % 62 % 50 % 69 % Je n'étais pas prêt à faire face à

l'inflation. 59 % 65 % 65 % 57 % 58 % 55 % 56 % Je n'ai pas planifié assez tôt pour

faire face à la hausse des coûts. 58 % 58 % 60 % 58 % 57 % 59 % 58 % Je n'ai jamais été aussi stressé par

l'argent. 48 % 50 % 49 % 42 % 50 % 45 % 53 % J'épargne moins qu'il y a un an. 43 % 46 % 48 % 46 % 44 % 36 % 51 % J'investis moins pour pouvoir

épargner davantage. 40 % 42 % 37 % 38 % 41 % 38 % 40 % Je ne possède pas de fonds

d'urgence. 38 % 35 % 33 % 37 % 39 % 37 % 45 % Je regrette d'avoir effectué des

achats importants récemment, car il

aurait été préférable que j'économise de l'argent. 29 % 27 % 25 % 39 % 30 % 29 % 30 % Je suis plus susceptible de réduire

mes dépenses consacrées...













? à la restauration 53 % 53 % 52 % 55 % 50 % 54 % 60 % ? au divertissement 49 % 54 % 52 % 53 % 47 % 41 % 65 % ? aux voyages 40 % 42 % 41 % 45 % 39 % 34 % 52 % Les cinq principales préoccupations financières : Inflation et hausse du coût de la

vie 87 % 84 % 93 % 91 % 86 % 85 % 91 % Capacité d'épargner pour l'avenir 72 % 71 % 77 % 83 % 70 % 68 % 75 % Hausse des taux d'intérêt 69 % 68 % 75 % 74 % 70 % 64 % 76 % Prendre du retard sur mon plan

financier de cette année 64 % 61 % 65 % 65 % 64 % 64 % 72 % Besoin de puiser dans mon épargne pour couvrir mes

dépenses courantes 63 % 59 % 73 % 66 % 64 % 59 % 67 % Une entrée en récession cette

année 63 % 61 % 67 % 62 % 64 % 57 % 68 % Inflation et retraite : Si l'inflation persiste en 2024, je

crains avoir besoin de sortir de

ma retraite. 21 % 20 % 19 % 23 % 21 % 21 % 24 % Si l'inflation persiste en 2024, je risque de devoir retarder mon

départ à la retraite. 39 % 40 % 49 % 44 % 40 % 31 % 41 % Récession potentielle : Une récession serait plus

éprouvante pour les Canadiens

aujourd'hui qu'en 2008-2009. 71 % 67 % 81 % 77 % 72 % 63 % 75 % Une récession nuirait à mes

finances. 70 % 72 % 72 % 73 % 70 % 63 % 74 % Je suis trop préoccupé par ma

capacité à couvrir mes dépenses

courantes pour m'inquiéter d'une

récession. 53 % 54 % 57 % 56 % 52 % 44 % 67 %



À propos du Sondage RBC 2023 sur la flexibilité financière

RBC a commandé un sondage en ligne qui a été mené du 20 juin au 23 juin 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 1 508 adultes canadiens (âgés de 18 ans et plus), équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du genre, de la région et du niveau de scolarité, selon les données du dernier recensement. Tous les répondants étaient membres du forum en ligne Angus Reid. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 2,5 %, selon un niveau de confiance de 95 %.

À propos de RBC et de son service de planification unique et personnalisé MonConseiller

MonConseiller, plateforme de conseils numérique offerte en exclusivité à RBC, a permis jusqu'à maintenant à 3,78 millions de Canadiens de créer un plan personnalisé et de le modifier en temps réel. Conjugué aux services étendus de planification et de conseils financiers de RBC, MonConseiller offre une approche hybride, de sorte que vous n'avez pas à choisir entre la technologie ou la communication humaine : vous avez les deux. En plus d'avoir accès en tout temps à votre plan, à vos liquidités, à votre valeur nette et à vos objectifs, vous recevez des perspectives, des indicateurs visuels en temps réel et des prévisions pouvant vous aider à garder le contrôle de vos finances et à atteindre vos objectifs. Le service MonConseiller vous met également en contact avec un conseiller RBC de votre région - par vidéo en direct, par téléphone ou en personne en succursale. Grâce à des scénarios interactifs, vous pouvez voir l'incidence potentielle de décisions financières à court terme sur les résultats à long terme. Quel que soit votre objectif, notamment planifier votre retraite ou épargner pour une première maison, nous pouvons vous aider. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page MonConseiller.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions et plus de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

