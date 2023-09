LA PRINCIPALE ASSOCIATION MONDIALE DE GESTION DES RISQUES S'ASSOCIE À UNE START-UP INNOVANTE POUR OFFRIR UN ATELIER ÉDUCATIF PRATIQUE SUR LES RISQUES CLIMATIQUES





La Global Association of Risk Professionals (GARP) s'est associée à

Riskthinking.AI, fournisseur de pointe de services d'analyse du risque climatique, afin de proposer à ses membres

un atelier de modélisation des risques climatiques interactif et pratique, améliorant les offres d'éducation sur les risques climatiques de GARP.

TORONTO, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'association de gestion des risques mondialement reconnue, GARP, a lancé un nouveau partenariat avec Riskthinking.AI pour offrir à ses membres un atelier de modélisation des risques climatiques interactif et pratique, améliorant ainsi les offres de formation sur les risques climatiques de GARP.

L'association GARP est une organisation non partisane et sans but lucratif, qui vise à améliorer la pratique de la gestion des risques par l'éducation, la recherche et la promotion des pratiques exemplaires à l'échelle mondiale. GARP parraine le certificat de leader de l'industrie pour la durabilité et le risque climatique (SCR?) et la certification professionnelle de gestion des risques financiers (FRM?).

Riskthinking.AI est un fournisseur d' analyse de données sur les risques climatiques qui s'engage à aider les institutions financières et les entreprises à comprendre leur risque financier lié au climat afin d'éclairer la stratégie de l'entreprise, de piloter la prise de décision et d'atteindre la conformité réglementaire.

Compte tenu de la demande croissante d'intégrer le risque climatique dans les pratiques de gestion des risques existantes, GARP a reconnu l'importance de compléter son offre avec les meilleures méthodologies et technologies pour soutenir les applications réelles des processus de gestion des risques climatiques. Jo Paisley, président du GARP Risk Institute, explique la motivation de l'association GARP à poursuivre la collaboration : « Nous nous efforçons toujours de nous assurer que les gestionnaires de risques du monde entier sont équipés des approches et des outils les plus avancés disponibles. Nous constatons une demande pour une meilleure compréhension des pratiques acceptées par l'industrie qui appuient la gestion des risques climatiques. Après en avoir appris davantage sur leur approche et leur technologie stochastiques avant-gardistes uniques, nous avons pensé qu'un partenariat avec Riskthinking.AI donnerait à nos membres accès à une trousse d'outils de haute qualité et de pointe pour aborder ce domaine d'intérêt essentiel. »

Le coup d'envoi sera donné par un atelier pratique à New York les 24 et 25 octobre, co-organisé par GARP et Riskthinking.AI. Cet atelier donnera aux participants l'occasion de travailler avec les ensembles de données et la technologie exclusifs de Riskthinking.AI, y compris l'exploration de cas d'utilisation clés pertinents pour les professionnels du risque. Dirigé par Ron Dembo, fondateur et PDG de Riskthinking.AI, entre autres experts en la matière, l'atelier de deux jours sera conçu pour fournir aux participants les connaissances et la capacité de commencer à appliquer ces apprentissages sur leur lieu de travail.

« J'ai consacré ma vie à faire progresser le domaine de la gestion des risques et des risques financiers liés au climat. Nous sommes honorés de travailler avec GARP pour fournir collectivement une expérience pratique en utilisant des outils de gestion des risques climatiques de pointe. Il est passionnant de pouvoir informer les professionnels du risque sur les dernières méthodes et outils prospectifs pour les aider vraiment à comprendre le risque climatique auquel leur entreprise ou leurs contreparties sont confrontées et à prendre des décisions mieux informées en fonction de ces informations. »

Ron Dembo, fondateur et PDG de Riskthinking.AI

Pour plus d'informations sur l'association GARP, le certificat SCR et le prochain atelier, rendez-vous sur le site suivant : garp.org.

À PROPOS DE RISKTHINKING.AI

Fondée par le Dr Ron Dembo, pionnier du risque financier, Riskthinking.AI est une société de données et de technologie de premier plan qui réévalue le risque financier en tenant compte de la réalité du changement climatique. Ses algorithmes innovants sont utilisés pour générer, organiser et maintenir une base de données détaillée sur les actifs physiques, les infrastructures et les produits, qui couvre plus de cent mille entreprises publiques et privées. Ces données, combinées à l'analyse stochastique, multifactorielle et brevetée des risques climatiques de Riskthinking.AI, permettent aux institutions financières, aux entreprises et aux gouvernements d'appréhender les impacts imprévus du changement climatique qui échappent aux modèles actuels. Riskthinking.AI est présente en Amérique du Nord et en Europe et propose ses services dans le monde entier. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.riskthinking.ai

CONTACT : Riskthinking.AI, Dr Ron Dembo, fondateur et PDG, 416-294-3144, [email protected] ; John White, directeur général pour la zone EMEA, +44 778 0003337, j.white@riskthinking.ai

