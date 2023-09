TrinaTracker obtient une commande pour un système de suivi solaire intelligent de 108 MW en Colombie





CALDAS, Colombie, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, le principal fournisseur de solutions de suivi solaire intelligent qui fait partie de Trina Solar Co Ltd (SHA: 688599), a signé un accord d'approvisionnement de trackers solaires avec Power Construction Corporation of China (POWERCHINA), pour fournir au parc photovoltaïque solaire de Tepuy en Colombie 108 MW de systèmes de suivi intelligents, y compris les trackers pionniers Vanguard 1P de TrinaTracker, les algorithmes intelligents et les plateformes Trina Smart Cloud.

Le parc solaire photovoltaïque de Tepuy se trouve dans le département d'Antioquia, au nord-ouest de la Colombie. Il est développé par Medellin Electric Power Company, la plus grande entreprise de production d'électricité du pays. POWERCHINA signe un accord d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction qui comprend la conception, la fourniture, la construction, l'installation et la mise en service de la centrale photovoltaïque. TrinaTracker est le fournisseur exclusif du projet.

Les trackers Vanguard 1P de TrinaTracker sont conçus pour les grandes centrales solaires sur terrain plat. La conception nécessite moins de systèmes d'entraînement et de contrôleurs par mégawatt, réduisant ainsi les coûts des matériaux et économisant sur les heures de main-d'oeuvre lors de l'installation du projet. Avec moins de fondations de pieux, le produit est mieux adapté aux robots de nettoyage, et les systèmes biamortisseurs réduisent le risque d'endommagement des trackers par vent fort.

Le système de suivi intelligent de TrinaTracker est intégré à la structure suivi + algorithme + plateforme du tracker, et il comprend l'unité de contrôle de suivi, SuperTrack, et la plateforme de suivi Trina Smart Cloud. Ce système peut augmenter la production d'énergie jusqu'à 8 % par rapport aux systèmes de suivi solaires conventionnels. Il fournit également de meilleures fonctions de surveillance des trackers pendant le fonctionnement du système, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et de maintenance des clients et diminuant les pertes de production d'énergie.

L'Amérique latine est l'un des marchés les plus importants pour les trackers solaires, et la Colombie, l'une des plus grandes économies de la région, a un énorme potentiel pour le développement de la production d'énergie photovoltaïque. La société de conseil internationale S&P Global affirme que plus de 80 % des sites photovoltaïques au sol en Amérique latine utilisent des trackers solaires, avec une pénétration du marché nettement supérieure à la moyenne mondiale de 45 %.

La collaboration de TrinaTracker au projet de Tepuy augure d'une croissance bien plus importante sur le marché latino-américain. En introduisant la technologie de suivi solaire intelligente la plus avancée dans la région et en fournissant la conception complète du système, la livraison et le service après-vente, TrinaTracker continuera à stimuler le développement de projets photovoltaïques en Amérique latine, accroissant le volume d'énergie verte dont la région a grand besoin.

19 septembre 2023 à 19:36

