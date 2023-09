Mary Kay Inc. présente de nouvelles découvertes sur un mélange d'antioxydants qui peut réduire les effets visibles de la pollution et du vieillissement sur la peau





Mary Kay Inc., leader mondial de l'innovation en matière de soins de la peau, a récemment dévoilé les résultats d'une recherche de pointe sur un traitement qui atténue les effets visibles de la pollution et du vieillissement sur la peau humaine. Les résultats, que Mary Kay a présentés lors de la première réunion des International Societies for Investigative Dermatology (ISID) (en français Sociétés Internationales de Recherches Dermatologiques), ont permis d'améliorer de manière significative la fermeté de la peau et l'apparence des rides et ridules au cours de l'étude.

« Les scientifiques de Mary Kay ont passé des années à rechercher les dernières innovations en matière d'ingrédients pour mieux se défendre contre les radicaux libres et aider à retarder l'apparition du vieillissement prématuré de la peau dû aux facteurs de stress liés à l'environnement et au mode de vie, tels que les gaz d'échappement des voitures et la pollution de l'air », a déclaré le Dr Lucy Gildea, Directrice de l'innovation, produits et sciences chez Mary Kay.

La recherche a également été publiée dans la publication International Journal of Cosmetic Science.

Depuis 2016, les scientifiques de Mary Kay étudient les effets de la pollution de l'air sur la peau dans le cadre de multiples collaborations universitaires. Des travaux antérieurs ont analysé les réactions biochimiques des cellules de la peau humaine à diverses formes de pollution, y compris les gaz d'échappement des moteurs diesel et la pollution de l'air urbain. Les principales conclusions ont révélé qu'un mélange exclusif d'antioxydants réduit ces réactions.

« Il ne reste aucun doute que la pollution atmosphérique contribue au vieillissement de la peau », a déclaré le Dr Jean Krutmann, pionnier de la médecine environnementale, professeur de dermatologie et directeur de l'IUF - Institut de recherche Leibniz pour la médecine environnementale à Düsseldorf, en Allemagne. Il dirige des recherches visant à déterminer l'effet de la pollution atmosphérique sur la peau humaine depuis 2010, après la publication d'un article clé montrant l'effet de l'exposition aux particules en suspension dans l'air sur le vieillissement de la peau.

Les résultats présentés lors de l'ISID 2023 ne sont que les derniers efforts déployés par Mary Kay pour renforcer l'engagement de longue date de la marque à faire progresser la recherche et le développement dans le domaine de la santé et de la beauté de la peau. Mary Kay détient plus de 1 600 brevets pour des produits, des technologies et des conceptions d'emballage dans son portefeuille mondial.

À propos de Mary Kay

À l'époque. Maintenant. Toujours. Parmi les premiers à briser le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa marque de beauté de rêve au Texas en 1963 avec un seul objectif : enrichir les vies des femmes. Ce rêve s'est matérialisé en devenant une société globale avec des millions d'agents indépendants de vente en plus de 35 pays. Pendant 60 années, l'opportunité de Mary Kay a permis aux femmes de définir leurs propres avenirs, à travers l'éducation, le mentorat, la promotion et l'innovation. Mary Kay s'est dédiée à investir dans la science derrière la beauté et à produire des produits de pointe de soins de la peau, de maquillage, de suppléments nutritionnels et de parfums. Mary Kay croit dans la préservation de notre planète pour les générations futures, la protection des femmes affectées par le cancer et les abus domestiques et l'encouragement des jeunes à poursuivre leurs rêves. Apprenez tous les détails sur le site Web marykayglobal.com, trouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

