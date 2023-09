BATEAU À FLOT DE MONTRÉAL EST DE RETOUR POUR SA 14E ÉDITION





LONGUEUIL, QC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Du 22 septembre 9h00 le matin, jusqu'au dimanche 24 septembre 16h00, c'est le rendez-vous des passionnés de nautisme : l'événement Bateau à flot de Montréal est de retour pour sa 14e édition avec plus de 100 embarcations neuves à découvrir en un seul endroit!

C'est l'occasion de visiter et essayer des embarcations sur l'eau pendant toute la fin de semaine. Des exclusivités et une multitude de marques et de modèles de bateaux de toutes tailles de 10 à 60 pieds s'offrent à vous. Des yachts luxueux comme Azimut 60, Navetta 52, Prestige 520S, Fairline GT50, Beneteau 48, Absolute 47 Fly, Euroyacht 44, Galeon 425 HTS, Bavaria 43 seront présents! Un catamaran Aquila, le bateau-maison Walter ou encore le voilier Sun Odyssey 380. Découvrez des cruisers Jeanneau, Cutwater, Parker, etc. ; et plusieurs pontons 2024, bateaux de performance, de pêche et de plaisance sans oublier la motomarine électrique Taiga, les Sea-doo Switch, des pneumatiques, et des surfs électriques.

Vous êtes du type curieux et aimez découvrir les nouveautés du domaine nautique, Bateau à flot est fait pour vous. Vous prévoyez plutôt l'achat d'un bateau? C'est le moment idéal pour profiter des réductions de fin de saison. De plus, participez à notre concours Dodo sur l'eau et courrez la chance de gagner 2 nuitées dans une habitation flottante offerte par Bauhaus et Eau Villa ! Visitez nos kiosques et rencontrez nos différents partenaires. Ce weekend, c'est au Bassin Jacques Cartier au Vieux Port de Montréal que ça se passe! Vous embarquez?

Procurez-vous vos billets et consultez la liste des exposants sur Bateau à flot de Montréal. Entrée gratuite pour les enfants et les membres plaisanciers de Nautisme Québec.

À propos de Bateau à flot et de Nautisme Québec

Cet événement de Nautisme Québec est présenté par Desjardins et notre partenaire Aviva.

Nautisme Québec est une organisation à but non lucratif qui représente l'industrie du nautisme et de la plaisance à travers le Québec. Elle soutient et défend ses membres dans les différentes sphères de la sécurité nautique, du tourisme nautique et du développement durable.

Nautisme Québec - l'Alliance de l'industrie nautique du Québec, c'est :

Plus de 26 années d'expérience au service de l'industrie du nautisme;

150 entreprises membres;

20 000 plaisanciers abonnés.

https://facebook.com/NautismeQc

https://instagram.com/nautismequebec

SOURCE Nautisme Québec

19 septembre 2023 à 15:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :