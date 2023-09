Les travailleurs canadiens profiteront de nouveaux investissements dans l'économie verte à Calgary





CALGARY, AB, le 19 sept. 2023 /CNW/ - L'économie verte du Canada est en pleine croissance et offre un large éventail de possibilités pour les travailleurs. À mesure que le Canada progresse vers une économie carboneutre, nous devons soutenir les travailleurs en leur offrant la formation et l'expertise essentielles pour qu'ils puissent profiter des nouvelles occasions et diriger le Canada vers un avenir plus durable.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé que 32,4 millions de dollars seront versés à deux organismes de Calgary qui contribuent à créer davantage de possibilités de formation et de carrière dans l'économie verte. Les fonds proviennent du Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'oeuvre et devraient soutenir 2?025 Canadiens et profiter à environ 1?150 employeurs au pays. Le ministre en a fait l'annonce lors de sa visite dans les locaux d'Energy Safety Canada.

Energy Safety Canada reçoit 14,8 millions de dollars pour réaliser son projet «?Building a Workforce for Canada's Energy Future?». Dans le cadre de ce projet, on offrira des programmes de micro-certification et de formation axés sur les émissions de gaz à effet de serre, la gouvernance d'entreprise et les pratiques exemplaires utiles pour mobiliser les Autochtones dans le secteur de l'énergie. Grâce à une formation ciblée, à des outils, à des programmes de perfectionnement des compétences et à des ressources en matière de cheminement professionnel, les participants apprendront comment appliquer des pratiques exemplaires en matière de durabilité de façon sécuritaire et efficace. Le projet offrira également des mesures de soutien globales ciblées pour renforcer la diversité et l'inclusion dans l'industrie énergétique canadienne.

L'Organisation pour les carrières en environnement (ECO Canada) reçoit 17,6 millions de dollars par l'entremise du Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'oeuvre. Ces fonds l'aideront à mettre en oeuvre son projet «?Comment exploiter le potentiel écologique du Canada : Diversifier les talents pour accélérer la croissance de l'économie propre?». Ce projet novateur contribuera à l'élaboration de normes professionnelles nationales pour le secteur de l'environnement grâce à des études de pointe sur le marché du travail. Il comprendra également une série d'outils, de formations et de cours sur le leadership offerts en ligne, de micro-certifications, de certifications, de possibilités de mentorat et de subventions salariales pour faciliter la mobilité ascendante des travailleurs de tout le Canada. Enfin, il offrira des soutiens complets pour aider les participants à surmonter les obstacles à l'avancement de leur carrière dans l'économie verte.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du volet national de l'économie verte du Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'oeuvre. Grâce à ces projets supplémentaires, l'investissement total dans les projets d'économie verte du Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'oeuvre atteint 143,8 millions de dollars pour neuf organismes. Dans l'ensemble, les neuf projets devraient soutenir plus de 24?000 Canadiens et profiter à environ 2?100 employeurs du Canada. L'initiative annoncée aujourd'hui appuie les mesures continues prises par le gouvernement pour faire croître l'économie canadienne, créer de bons emplois et investir dans l'économie verte du Canada, comme il a été annoncé dans le budget de 2023. Cette initiative s'harmonise également avec le plan provisoire pour des emplois durables pour 2023-2025 récemment instauré afin d'orienter les efforts visant à appuyer la transition vers une économie carboneutre.

Citations

«?La mise en place d'une économie carboneutre nécessite des travailleurs canadiens bien formés. Ce financement vise non seulement à remédier à la pénurie de main-d'oeuvre actuelle, mais aussi à assurer l'égalité des chances pour les Autochtones et les groupes sous?représentés. Nous nous engageons envers les Canadiens et envers les travailleurs.?»

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

«?L'industrie canadienne de l'énergie traverse d'importants changements. Elle se transforme et se diversifie à une vitesse jamais vue auparavant et la main-d'oeuvre évolue avec elle. Le projet "Building a Workforce for Canada's Energy Future", dirigé par la division Careers in Energy d'Energy Safety Canada, vise à combler les écarts ciblés dans les compétences et à établir une feuille de route afin de déterminer et de développer les compétences et les talents nécessaires pour soutenir un secteur de l'énergie robuste pour des dizaines d'années à venir.?»

- Le président et directeur général d'Energy Safety Canada, Murray Elliott

«?La main-d'oeuvre environnementale du Canada continue de croître et d'évoluer. Il est donc extrêmement important de nous assurer que les organismes et les particuliers ont les bons outils et les possibilités de formation et de mentorat nécessaires pour réussir. Les entreprises ont besoin de travailleurs hautement qualifiés pour les aider à grandir et à être concurrentielles à l'échelon international. Les travailleurs, qu'ils soient nouvellement arrivés ou en transition vers une main-d'oeuvre verte, ont besoin d'indications claires pour répondre aux attentes de l'employeur et les dépasser. L'économie canadienne profitera grandement du financement de ce projet grâce au soutien aux solutions sectorielles pour la main-d'oeuvre qui répondent aux besoins uniques des intervenants.?»

- Le président et directeur général d'ECO Canada, Kevin Nilsen

Les faits en bref

Selon les données sur le marché du travail de décembre 2022, quelque 314?257 emplois étaient attribuables aux produits du secteur de l'environnement et des technologies propres en 2021, une hausse de 6,5 % par rapport à 2020, ce qui compte pour 1,6 % de tous les emplois au Canada en 2021. L'industrie des services publics formait le groupe le plus important en ce qui a trait à l'emploi, contribuant pour plus du cinquième (5) des emplois du secteur de l'environnement et des technologies propres en 2021.

en 2021. L'industrie des services publics formait le groupe le plus important en ce qui a trait à l'emploi, contribuant pour plus du cinquième (5) des emplois du secteur de l'environnement et des technologies propres en 2021. On s'attend à ce qu'environ 1,1 million de travailleurs de tous les secteurs partent à la retraite au cours de trois prochaines années. En outre, la Banque Royale du Canada estime que la transition vers la carboneutralité créera jusqu'à 400?000 nouveaux emplois au Canada d'ici la fin de la décennie.

estime que la transition vers la carboneutralité créera jusqu'à 400?000 nouveaux emplois au d'ici la fin de la décennie. Depuis 2016, grâce à une série de plans nationaux sur les changements climatiques, dont le Plan de réduction des émissions pour 2030, le premier ayant été établi aux termes de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, le gouvernement du Canada a consacré plus de 120 milliards de dollars à la lutte contre les changements climatiques et au développement d'une économie à faibles émissions de carbone.

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

EDSC sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

19 septembre 2023 à 14:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :