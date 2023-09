Colloque Savez-vous ce qui est arrivé?





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le 18 octobre prochain, Via Prévention organise un colloque d'une journée, au centre Renaissance à Montréal, pour présenter les nombreux récents changements règlementaires en santé-sécurité du travail. Conçu pour les professionnels du transport, de l'entreposage et des services relatifs à l'environnement, cet évènement va permettre aux organisations de se conformer et de mettre à jour leurs pratiques de prévention. Charles Gagné, directeur général, confie que : « Les derniers changements règlementaires ont des impacts directs sur la prévention et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Nous voulons aider les gestionnaires et travailleurs impliqués en STT à s'adapter aux nouvelles réalités.»

Des conférenciers experts, issus du monde de la santé-sécurité du travail, aborderont les thèmes suivants :

Régime intérimaire

Exposition au bruit

Électrification et autres énergies vertes

Espaces clos

Risques psychosociaux

Violence et harcèlement

Le programme complet se trouve sur viaprevention.com.

Créée en 1982, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Via Prévention regroupe environ 15 000 entreprises dans les secteurs du transport de personnes et de marchandises ainsi que de l'entreposage et des services relatifs à l'environnement au Québec. Avec son équipe de préventionnistes, elle offre des services paritaires, sans but lucratif, de formation, de conseil, d'information et de recherche.

19 septembre 2023

