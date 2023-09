Soutenu par Allied Industrial Partners, CES Power acquiert Euro Touring Power





Parallèlement à l'acquisition et à l'expansion en Europe, la société lance sa nouvelle division CES Global

MEMPHIS, Tennessee et DUBLIN, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- CES Power LLC (« CES Power »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions durables de production d'énergie mobile, de distribution et de contrôle de la température pour les grands événements, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Euro Touring Power (« ETP »), un important fournisseur d'équipements électriques et de location de climatiseurs pour les productions itinérantes dans toute l'Europe. Cette acquisition élargit la portée de CES Power à l'étranger, offrant à la société une nouvelle plateforme en Irlande avec un accès à toute l'Europe. CES Power est soutenu par la société de capital-investissement industrielle Allied Industrial Partners (« Allied »). Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Basé à Dublin, ETP fournit des transformateurs, des câbles, des boîtes de distribution et des climatiseurs de scène pour les grands spectacles et événements. La société fournit l'équipement qui alimente les principales productions de divertissement, de sport et d'entreprise dans toute l'Europe. Le directeur général Vincent Campion et l'équipe de direction d'ETP resteront au sein de l'entreprise.

Greg Landa, directeur général de CES Power, a déclaré : « L'expansion à l'étranger a toujours fait partie de notre plan d'affaires, et nous sommes ravis de nous implanter solidement en Europe en intégrant ETP, un partenaire expérimenté réputé pour ses équipements de qualité et son service de niveau supérieur. Nous nous attendons à travailler en étroite collaboration avec Vincent et son équipe pour bâtir notre clientèle et ajouter de nouveaux produits intéressants à mesure que nous développons la marque CES en Europe. »

M. Campion a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre CES Power et sa filiale CES Technologies, qui partagent notre engagement à offrir à nos clients des expériences exceptionnelles de classe mondiale. Nous sommes impatients de tirer parti des ressources et de l'expertise approfondies de CES Power aux États-Unis pour soutenir notre croissance continue. »

Parallèlement à l'expansion de CES Power et à l'acquisition d'ETP, la société a annoncé le lancement de CES Global. Cette nouvelle division est une extension de CES Power, conçue pour fournir les solutions de génération d'énergie mobile, de distribution et de contrôle de température emblématiques de l'entreprise à l'échelle mondiale, à commencer par l'Europe. CES Global a vocation à s'intégrer parfaitement aux services existants de CES Power et aux capacités nouvellement acquises d'ETP, offrant des solutions complètes et clés en main pour les événements dans le monde entier. Cette décision stratégique permet à l'entreprise de mieux répondre aux besoins de ses clients opérant sur divers marchés internationaux, en assurant un niveau constant de qualité et de service, quel que soit l'emplacement.

M. Landa a ajouté : « Le lancement de CES Global est une évolution naturelle de notre engagement envers l'excellence et l'expansion. En intégrant notre expertise aux capacités de notre nouvelle plateforme européenne, nous sommes prêts à offrir un service inégalé à nos clients, où qu'ils se trouvent dans le monde. Il s'agit d'un nouveau chapitre passionnant pour CES Power, qui souligne notre engagement à être un leader mondial des solutions d'alimentation mobile. »

Euro Touring Power est la huitième acquisition de CES Power depuis son acquisition par Allied en juin 2021, et la société continuera de rechercher d'autres acquisitions complémentaires dans des domaines d'intérêt stratégique.

« L'acquisition d'ETP et le lancement de CES Global représentent un bond en avant passionnant dans le plan d'expansion stratégique de CES Power, ont déclaré Bradford Rossi et Philip Wright, co-fondateurs et directeurs associés chez Allied. CES Power a prouvé que son modèle est capable de fournir des solutions fiables et transparentes de contrôle de la puissance et de la température aux promoteurs d'événements de premier plan partout dans le monde. »

À propos d'Euro Touring Power

Basé à Dublin, en Irlande, ETP est l'un des principaux fournisseurs d'équipements électriques et de location de climatiseurs pour les productions itinérantes dans toute l'Europe. La société fournit des transformateurs, des câbles, des boîtes de distribution et des climatiseurs pour les grands spectacles et événements. Pour plus d'informations, consultez www.eurotouringpower.com .

À propos de CES Power LLC

Fondé en 2000 et basé à Memphis, dans le Tennessee, CES Power jouit de plusieurs décennies d'expérience dans la fourniture de solutions d'alimentation fiables et sûres à sa clientèle de premier ordre, y compris lors des événements les plus complexes et les plus prestigieux du monde. L'entreprise offre une gamme complète de services d'alimentation électrique axés sur la technologie aux secteurs de la radiodiffusion, du divertissement et de l'industrie. Pour plus d'informations, consultez cespower.com et cestechnologies.com .

À propos de Allied Industrial Partners

Fondée en 2019, Allied Industrial Partners LLC (« Allied ») est une société de capital-investissement de marché inférieur et intermédiaire qui investit dans des sociétés à forte croissance dans divers sous-secteurs industriels, y compris la location de matériel industriel, la fabrication, la distribution, les services environnementaux, et les infrastructures essentielles. Allied cherche à s'associer à des équipes de gestion expérimentées qui peuvent bénéficier de ses capacités d'amélioration opérationnelle et de sa participation active et concrète, permettant à la société d'exécuter des stratégies d'achat et de construction. Pour plus d'informations, consultez alliedindustrialpartners.com .

Contact pour les médias :

Lambert

Jennifer Hurson

845-507-0571

[email protected]

ou

Caroline Luz

203-570-6462

[email protected]

19 septembre 2023 à 13:38

