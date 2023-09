BMO et Arbres Canada prennent des mesures pour lutter contre les changements climatiques et accroître la couverture des arbres urbains à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre





Un nombre record de bénévoles s'inscrivent pour planter des arbres là où ils vivent et travaillent.

OTTAWA, ON, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le 20 septembre, plus de 1 500 bénévoles se joindront à Arbres Canada et aux employés de BMO pour célébrer la Journée nationale de l'arbre dans 17 collectivités de chaque province.

Il s'agit de la plus grande célébration de la Journée nationale de l'arbre à ce jour, la plupart des événements organisés par Arbres Canada affichant complet et plus de 50 célébrations ayant été enregistrées par des groupes locaux, des écoles et des lieux de travail dans des collectivités d'un océan à l'autre.

Arbres Canada et BMO collaborent pour la deuxième année consécutive afin d'accroître le bien-être des collectivités et de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques en plantant des arbres et des arbustes indigènes dans les parcs et les espaces verts locaux. Les arbres offrent de nombreux avantages pour l'environnement et la santé au fur et à mesure qu'ils poussent, et l'augmentation du couvert végétal urbain est essentielle pour réguler les températures pendant les vagues de chaleur, éliminer les polluants de l'air, réduire les risques d'inondation et accroître l'habitat faunique.

BMO fait un don de 350 000 $ sur deux ans pour appuyer la Journée nationale de l'arbre et la mission d'Arbres Canada, qui est d'inspirer, d'éduquer et de permettre aux Canadiens de planter et d'entretenir des arbres afin d'améliorer la qualité de vie et de lutter contre les changements climatiques. Grâce au soutien de BMO, un plus grand nombre de bénévoles planteront des arbres dans un plus grand nombre de collectivités que lors de toute Journée nationale de l'arbre précédente.

Les personnes qui souhaitent célébrer la Journée nationale de l'arbre peuvent se joindre à un événement prévu dans leur collectivité ou organiser leur propre événement pour planter des arbres, nettoyer un espace vert local ou s'informer sur les arbres et la façon d'en prendre soin. Les organisateurs d'événements peuvent s'inscrire sur le site Web d'Arbres Canada et courir la chance de gagner un événement de plantation d'arbres pour leur collectivité en 2024.

Des événements de plantation gratuits auront lieu à St. John's (T.-N.); Charlottetown (Î.-P.-É.); Halifax (N.-É.); Truro (N.-É.); Saint-Jean (N.-B.); Québec (Qué.); Montréal (Qué.); Ottawa (Ont.); Toronto (Ont.); Mississauga (Ont.); Vaughan (Ont.); Peterborough (Ont.); Winnipeg (Man.); Saskatoon (Sask.); Edmonton (Alb.); Olds (Alb.) et North Vancouver (C.-B.)

Pour en savoir plus sur la Journée nationale de l'arbre et sur la manière d'y participer, consultez arbrescanada.ca/journee-nationale-de-larbre, ou prenez part à la conversation sur les médias sociaux : #JournéeNationaleDelArbre #JNA2023.

Citation :



« BMO est heureux de poursuivre son travail axé sur sa raison d'être avec Arbres Canada en mettant en oeuvre nos objectifs communs en réalisant des progrès vers un avenir durable et une transition vers un monde carboneutre, a déclaré Helen Seibel, chef, BMO Générosité et soutien aux collectivités. Merci à l'équipe BMO et aux membres de notre communauté de tout le pays pour leur dévouement à cette cause importante et pour s'être joints à nous pour faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

« Arbres Canada est inspiré par le fait que les Canadiens et les Canadiennes se sont inscrits en nombre record pour planter des arbres avec nous lors de la Journée nationale de l'arbre, a déclaré Nicole Hurtubise, directrice générale, Arbres Canada. Face aux feux de forêt dévastateurs de cette année, il est encourageant de voir tant de personnes, y compris des groupes et des entreprises locales, prendre des mesures significatives pour accroître le couvert forestier du Canada et nous aider à créer des endroits où il fait bon vivre partout au pays. »

À propos de la Journée nationale de l'arbre

La Journée nationale de l'arbre est l'occasion de célébrer les arbres, d'agir contre le changement climatique et de se rapprocher de la nature. Le 2 mars 2011, une motion d'initiative parlementaire visant à déclarer le mercredi de la Semaine nationale des forêts « Journée nationale de l'arbre » a été adoptée par la Chambre des communes. Cette motion était vivement soutenue par Arbres Canada. Depuis, Arbres Canada a planté plus de 10 000 arbres grâce à des bénévoles locaux partout au pays pour souligner la Journée nationale de l'arbre.

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est le seul organisme sans but lucratif national dédié à la plantation et à l'entretien des arbres dans des environnements ruraux et urbains dans toutes les provinces à travers le pays. Nous contribuons à élargir le couvert forestier du Canada grâce à nos programmes, à nos recherches et à nos efforts de mobilisation ainsi qu'en offrant des subventions aux collectivités et aux écoles. Nous collaborons avec un réseau de spécialistes du domaine, d'universitaires et d'autres organismes sans but lucratif pour approfondir le savoir communautaire et aider les municipalités à planifier et maintenir la canopée au niveau local. Avec l'aide de nos partenaires et commanditaires, nous avons planté plus de 84 millions d'arbres.

À propos de BMO

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en soutenant les organismes qui les soutiennent et en encourageant les employés à faire des dons et du bénévolat est au coeur de la raison d'être de BMO, avoir le cran de faire une différence, dans la vie comme en affaires. En 2022, notre impact social s'est traduit par plus de 69 millions de dollars versés à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux individus de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 50 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 26 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés. Pour plus d'informations, visitez le site BMO.com.

SOURCE BMO Groupe Financier

19 septembre 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :