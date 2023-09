Invitation aux médias - Un an de grève illimitée au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Bien que la fin du conflit du personnel de l'entretien ait permis la réouverture du cimetière depuis le 11 septembre dernier, dans les faits, rien ne va plus dans les opérations de l'institution. Les crémations et les inhumations ne peuvent se faire correctement sans le retour en poste du personnel administratif, toujours sans entente avec l'employeur, depuis un an maintenant.

Pour marquer le coup d'une année complète passée sur les lignes de piquetage, les membres du syndicat seront aux portes du cimetière pour crier haut et fort à la Fabrique Notre-Dame, organisme responsable de la gestion du cimetière, qu'assez, c'est assez?! Sans contrat de travail depuis 2017, les syndiqué-es déclarent « qu'il est plus que temps de dénouer l'impasse et d'arriver à une entente pour l'obtention de meilleures conditions de travail ». Elles et ils veulent négocier et sont plus que prêts à retourner au travail. Leur mission est toujours demeurée la même : servir dans la dignité les familles endeuillées.

Nathalie Arguin, secrétaire générale de la CSN, Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN), Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) et Eric Dufault, président du syndicat, seront présents pour répondre aux questions des médias.

Aide-mémoire

Un an de grève générale illimitée au cimetière

Quoi?? Rassemblement aux lignes de piquetage. Où?? Aux portes du cimetière : 4601 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal Quand?? Mercredi, 20 septembre à midi. Qui?? Nathalie Arguin, secrétaire générale de la CSN, Linda Tavolaro, secrétaire générale de la FEESP-CSN, Dominique Daigneault, présidente du CCMM-CSN et Eric Dufault, président du Syndicat.

À propos

En grève depuis le 20 septembre 2022, le Syndicat des employé-es de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN compte une quinzaine de membres. Ils réclament que l'employeur garantisse un plancher d'emploi et un salaire qui couvre l'inflation avec une rétroaction salariale.

La FEESP-CSN, à laquelle sont affiliés les deux syndicats du cimetière, compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65?000 membres qui oeuvrent dans le domaine des services publics et parapublics. Le CCMM-CSN regroupe près de 100?000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec. La FEESP-CSN et le CCMM-CSN sont tous les deux affiliés à la CSN, qui regroupent plus de 330?000 membres.

