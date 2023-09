Des nouvelles recherches démontrent que le Sentier Transcanadien joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'environnement, de l'économie et de la santé des Canadiens et Canadiennes





MONTRÉAL, 19 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude novatrice intitulée «?Les bénéfices de relier les Canadiens?» démontre que le Sentier Transcanadien (le Sentier) joue un rôle essentiel dans le renforcement de la résilience écologique et du développement économique du Canada, ainsi que de la santé et du bien-être des Canadiens et Canadiennes.



Cette première étude importante ? unique en son genre au Canada ? a été commandée par Sentier?Transcanadien et réalisée par Econsult?Solutions, une firme basée à Philadelphie qui fournit des services-conseils en économie et des services analytiques aux entreprises, aux gouvernements et aux organismes à but non lucratif oeuvrant dans un large éventail de secteurs industriels.

L'étude présente les bénéfices généraux du sentier national du Canada ? le plus long sentier du monde avec ses 28?000?kilomètres ? et propose des études de cas locales dans tout le pays. Les sources de données comprennent des résultats d'enquêtes nationales, des données sur l'utilisation des sentiers et des informations provenant de Statistique?Canada. Cet ensemble de données révèle que les impacts du Sentier?Transcanadien au Canada sont considérables, comme en témoignent trois grandes catégories?:

La résilience écologique : Les réseaux de sentiers ? tout particulièrement ceux qui se trouvent dans les secteurs urbains ? contribuent à la préservation des espaces verts et favorisent l'accès aux milieux naturels. Les avantages qu'apportent les écosystèmes protégés par le Sentier Transcanadien relativement à la lutte contre les changements climatiques et à la protection de la nature (notamment par l'atténuation des inondations, la séquestration du carbone et la protection contre les événements climatiques extrêmes) s'élèvent à 82 millions de dollars par an. Le développement économique et le tourisme : Le Sentier Transcanadien favorise les activités récréatives ainsi que le transport actif, et représente une destination touristique emblématique qui offre des expériences typiquement canadiennes et autochtones. Chaque année, les usagers et les usagères du Sentier Transcanadien dépensent 13 milliards de dollars pour des services d'hébergement, de restauration et d'autres biens et services dans les entreprises situées à proximité du Sentier, et cette activité économique soutient plus de 221?000 emplois. L'effet combiné des dépenses directes, de la création d'emplois et de l'activité économique en aval se traduit par des retombées économiques totales d'environ 23,1 milliards de dollars par an. La santé et le bien-être : Comptant plus de 2,6 millions d'usagères et d'usagers physiquement actifs chaque année, le Sentier Transcanadien contribue de manière significative à la santé physique et mentale des Canadiens et Canadiennes. En se basant sur les coûts de santé projetés par personne, l'étude estime que l'utilisation du Sentier pour l'activité physique permet d'éviter 1,7 milliard de dollars de dépenses en soins de santé et 62,6 millions de dollars de frais de soins de santé mentale.



«?La publication de cette étude coïncide avec l'augmentation de l'utilisation des sentiers au Canada et dans le monde, ainsi qu'avec la popularité croissante des sentiers en tant que destination touristique?», a déclaré Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien. «?Quantifier les avantages du sentier national du Canada et l'identifier comme un outil de croissance économique, d'amélioration de la santé publique, de prévention des maladies et de protection de l'environnement fournit des informations essentielles aux groupes de sentier, aux partenaires, aux donateurs et aux donatrices, qui contribuent tous à la viabilité des réseaux de sentiers au Canada?», a affirmé Eleanor McMahon.

Les conclusions de l'étude renforcent la valeur fondamentale du Sentier Transcanadien pour les personnes, les communautés et la planète. De plus, elles serviront à orienter les décisions relatives aux priorités actuelles de Sentier Transcanadien, y compris le renforcement des capacités des groupes de sentiers locaux, le développement des sentiers, la préparation du Sentier face au changement climatique et les stratégies touristiques.

Par ailleurs, selon Eleanor McMahon, «?À une époque marquée par les urgences climatiques, les grands défis économiques et la pression sur le système de santé, cette étude souligne l'importance des sentiers et la contribution significative qu'ils apportent à nos économies nationales et locales ? et à la qualité de vie au Canada?».

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s'étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau. Reliant trois océans ? l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique ?, le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l'ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l'unité, la collaboration et les liens. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs et généreuses donatrices, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l'optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

