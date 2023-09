Les manufacturiers choisissent la solution SPFA d'Assent pour répondre au besoin urgent pour un engagement proactif sur la chaîne d'approvisionnement





Assent Inc. (Assent), un fournisseur de solutions de premier plan dans la gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, voit l'adoption rapide de sa solution de substances perf- et polyfluoroalkylées (SPFA) récemment annoncées par les manufacturiers en amont des nouvelles exigences de déclaration sur les SPFA de l'EPA, qui devraient être finalisées dans l'année.

Une étude récemment publiée par Verdantix ont mis en lumière la nécessité de solutions de conformité des produits, en faisant spécifiquement référence à Assent. Le rapport indique que « les solutions Excel et papier sont inadéquates pour les entreprises qui ont besoin de suivre la conformité aux SPFA et de communiquer le rendement aux intervenants internes et externes au fur et à mesure de leur complexité opérationnelle. » - Verdantix, Strategic Focus: Innovative Solutions To Manage PFAS Compliance, juillet 2023.

Depuis le lancement officiel de la solution SPFA d'Assent en juin, plus de 50 manufacturiers ont choisi de travailler avec Assent pour collecter et gérer leurs données SPFA de chaîne d'approvisionnement. Les premiers adoptants reconnaissent l'importance d'une conformité proactive pour réduire les risques et les coûts de la chaîne d'approvisionnement, car les responsabilités et la réglementation des SPFA continuent de s'intensifier aux États-Unis et en Europe. En conséquence, plus de 35 000 demandes de données sur les fournisseurs liées aux SPFA sont déployées par Assent d'ici la fin de 2023, beaucoup par le biais de l'électronique, des dispositifs médicaux et des chaînes d'approvisionnement en équipements industriels.

L'Agence américaine de la protection environnementale (EPA) publiera la version définitive des exigences proposées en matière de déclaration et de tenue de registres pour les SPFA en vertu du Toxic Substances Control Act (TSCA) d'ici la fin de 2023. Ces exigences nécessiteront des déclarations complètes de la chaîne d'approvisionnement sur les SPFA, les manufacturiers étant tenus de divulguer leur utilisation de 1 400 SPFA depuis 2011, créant ainsi un risque d'amendes lourdes, de problèmes juridiques, de perte potentielle d'accès au marché et de défis liés à l'obsolescence des produits. Un nombre croissant d'États américains élaborent également leurs propres obligations en matière de déclaration.

« L'environnement réglementaire complexe a fait de la conformité proactive aux SPFA une nécessité commerciale de premier ordre pour permettre aux manufacturiers de préserver leurs parts de marché. Notre solution SPFA innovante permet aux manufacturiers de collaborer directement avec les fournisseurs pour découvrir, atténuer et rendre compte des risques liés aux SPFA dans leurs produits », déclare Andrew Waitman, chef de la direction, Assent. « Nous parlons chaque jour avec de grands manufacturiers complexes et constatons que beaucoup n'ont pas de stratégie SPFA, ce qui crée d'importantes vulnérabilités. Les manufacturiers qui reconnaissent la nécessité de gérer les incidences environnementales de leurs chaînes d'approvisionnement et de s'assurer qu'un partenaire qui comprend l'urgence du marché atténuera les dépenses et les risques futurs à mesure que les réglementations mondiales en matière de SPFA continuent d'évoluer. »

La solution SPFA d'Assent, qui fait partie de la plateforme de durabilité de la chaîne d'approvisionnement d'Assent, permet aux manufacturiers de recueillir des informations sur les données SPFA auprès des réseaux de fournisseurs et de prendre des mesures correctives pour réduire ou éliminer les SPFA réglementés à l'intérieur de pièces, de produits ou de processus. La solution d'Assent aide les manufacturiers à s'assurer que leurs produits sont expédiés, ce qui réduit le risque de revenus.

« Une approche proactive est extrêmement importante pour faire preuve de diligence raisonnable sur les SPFA dans notre chaîne d'approvisionnement. Avec les risques associés, nous savions que l'attentisme n'était pas de mise », déclare Brian Joslin, vice-président, opérations, LightCorp. « Nous sommes ravis de nous associer à Assent pour élargir notre programme de durabilité de la chaîne d'approvisionnement afin de recueillir des données SPFA. »

Les adopteurs précoces de la solution, notamment The Fountainhead Group, LightCorp, Lofton Label & Packaging, Portage Electric Products, Inc. (Pepi®), Prestolite Electric, et Vantiva, ont déjà commencé à recueillir les données SPFA de la chaîne d'approvisionnement afin de s'aligner sur les nouvelles exigences de déclaration de l'EPA et d'autres réglementations étatiques, y compris les déclarations détaillées par fournisseur, le contenu du produit et la réglementation.

« Avec les changements et les exigences à venir de la réglementation TSCA, associés aux risques non réglementaires émergents, il est crucial pour les manufacturiers de comprendre où se trouvent les SPFA dans la chaîne d'approvisionnement », déclare Jackie Romano, vice-présidente principale, approvisionnement mondial, The Fountainhead Group. « La solution d'Assent est une option évolutive qui donne confiance à The Fountainhead Group dans sa capacité à faire preuve de diligence raisonnable face aux enjeux de SPFA. »

Pour plus d'informations sur la nouvelle solution SPFA d'Assent ou pour demander une démonstration, veuillez visiter : https://www.assent.com/solutions/product-compliance/pfas

À propos d'Assent Inc.

Assent fournit une solution leader de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement qui aide les manufacturiers du monde entier à répondre à leurs besoins en matière de conformité des produits et des critères ESG. Fondée en 2010, l'entreprise aide les manufacturiers à collecter et gérer les données de la chaîne d'approvisionnement nécessaires pour répondre aux normes de produits écologiquement et socialement responsables. En s'appuyant sur une technologie de pointe et sur une expertise réglementaire approfondie, Assent permet aux entreprises de collecter des données alignées sur les réglementations et les normes de l'industrie afin de gérer les risques, d'accélérer l'accès au marché et de promouvoir des pratiques durables. Pour plus d'informations, visitez : www.assent.com.

19 septembre 2023 à 09:10

