Aristocrat Gamingtm présente une nouvelle gamme européenne de jeux d'arcade

LONDRES, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aristocrat Gaming tm lance une collection exceptionnelle de nouveaux jeux d'arcade en Europe, qui devraient insuffler une nouvelle énergie dans les salles de jeu de la région

Les jeux suivants viennent s'ajouter à la liste croissante de jeux d'arcade, qui proposent aux clients la propriété du contenu d'Aristocrat avec un emballage de pièce maîtresse optionnel :

Jin Cai Hao Yuntm : Un jeu d'arcade qui associe le populaire personnage de Choytm à 5 Dragonstm dans deux cadres distincts : les éditions Rouge et Jaune, chacune proposant des bonus de jeu gratuit Lucky Zone avec des wilds qui grandissent et coulissent. La fonction populaire Hold'n Spin débloque progressivement plus d'espace pour les jetons Cash-on-Reels, et propose un mécanisme de répétition des gains, avec une Super Fonction qui débloque toutes les rangées dès le début.

Scorchin' Fortunetm : La première borne d'arcade multi-jeux d'Aristocrat introduite en Europe , propose trois jeux de base exclusifs : Prosperity of the Niletm, Tiki Blasttm et Sky Temple , ainsi qu'une fonction Hold'n Spin. Les joueurs peuvent choisir entre des gammes de prix basses et moyennes, en plus d'une sélection de grandes valeurs progressives de départ configurables par le joueur.

« Nous nous concentrons sur les jeux d'arcade en raison des commentaires de nos clients qui souhaitent posséder certains des meilleurs jeux d'Aristocrat afin d'élargir leur offre aux joueurs, a déclaré Marcel Heutmekers, vice-président des ventes et des opérations d'Aristocrat Gaming pour la région EMOA. Nous poursuivons ainsi notre mission d'expansion de notre portefeuille et tenons notre promesse d'investir dans la région EMOA. »

Plus tôt cette année, Aristocrat Gaming a sorti les jeux d'arcade Flamin' Fortunetm et Mo' Mummytm en Europe. Flamin' Fortune 50 Lionstm et Queen of The Niletm sont disponibles sur la borne MarsX Portraittm et divertissent les joueurs avec des fonctions bonus traditionnelles de jeux gratuits et une nouvelle fonction Hold'n Spin avec des gains répétés.

Mo' Mummytm : Disponible sur la borne à double écran MarsXtm, offre aux joueurs le choix entre deux thèmes de jeu de base : Mighty Pyramidtm, inspiré des grandes pyramides d'Égypte, et le jeu d'inspiration inca, Valley of Richestm. Mo' Mummy associe une triple métamophie et une approche innovante de la mécanique Hold'n Spin grâce à sa fonction de collecte d'argent. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de faire croître leur « zone de paiement » en décrochant des jetons Cash-on-Reels, ou de déclencher par métamorphose des parties gratuites ou une fonctionnalité de jackpot.

Ces jeux et bien d'autres destinés à la région EMOA seront présentés sur le stand d'Aristocrat Gaming à la Global Gaming Expo (G2E) de Las Vegas, du 9 au 12 octobre 2023.

À PROPOS D'ARISTOCRAT TECHNOLOGIES INC.

Aristocrat Technologies Inc. est une filiale d'Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), une société mondiale de divertissement et de création de contenu qui compte plus de 7 500 employés répartis sur plus de 20 sites à travers le monde. Aristocrat Gaming est le principal concepteur, fabricant et distributeur de jeux de classe III ainsi que d'innovations de classe II pour les casinos amérindiens et les marchés émergents. La mission de la société est de donner vie à la joie grâce au pouvoir des jeux. Ses valeurs sont ancrées dans la créativité et la technologie, et la société jouit d'une riche histoire d'innovation qui a façonné l'industrie du jeu au cours de plusieurs décennies. Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'entreprise à l'adresse www.aristocratgaming.com

