ELNA Médical renforce son réseau national de médecine du travail avec l'acquisition du Groupe Santé Physimed

MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La société montréalaise Groupe ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du Groupe Santé Physimed (« Physimed »), un pionnier en médecine privée et publique, et un chef de file dans le secteur des soins de santé en entreprise au Québec.

Fondée en 1988, Physimed a été l'une des premières cliniques médicales au Québec à offrir un accès continu à des services de santé 365 jours par année. Les installations ultramodernes de Physimed, situées à Montréal et s'étendant sur une superficie de 45 000 pieds carrés, offrent un accès à une gamme exhaustive de services médicaux grâce à une équipe de plus de 50 médecins. Cette offre englobe une clinique de médecine familiale bénéficiant du statut GMF, des services de médecine spécialisée, une vaste gamme de soins médico-esthétiques, des services de santé au travail ainsi que des services de médecine exécutive. Grâce à cette acquisition, ELNA compte désormais six complexes médicaux dans la province de Québec.

« Cette acquisition stratégique marque une nouvelle avancée dans la stratégie du Groupe ELNA Médical visant à transformer l'expérience des soins de santé au Canada. Grâce à l'intégration de Physimed, ELNA offre désormais à ses patients une gamme encore plus étendue de possibilités pour prendre en charge leur santé, avec la proposition la plus complète de soins de qualité et de diagnostics médicaux du pays, que ce soit dans nos cliniques, virtuellement, ou à domicile », a déclaré Laurent Amram, président et fondateur du Groupe ELNA Médical.

L'ajout de Physimed au réseau de soins de santé en entreprise d'ELNA, qui couvre déjà l'Alberta et la Saskatchewan, lui permet d'ancrer efficacement sa présence au Québec dans ce domaine, tout en ouvrant la voie à la création de l'un des réseaux intégrés de santé au travail les plus complets du pays.

« Les valeurs d'innovation et d'excellence de Physimed s'harmonisent à celles d'ELNA, dont le vaste réseau, l'investissement constant dans les technologies de pointe et l'approche de guichet unique en matière de soins de santé permettront aux entreprises et aux individus qui ont recours à nos services de bénéficier d'un accès encore plus grand à des soins de qualité, rapides et accessibles, au moment et à l'endroit où ils le désirent », a ajouté Dr Albert Benhaim, président et cofondateur du Groupe Santé Physimed.

À propos du Groupe ELNA Médical

Groupe ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada. Traitant plus de 1,6 million de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation et la continuité des soins de santé grâce à la mise en oeuvre d'un écosystème omnicanal entièrement intégré. Toujours en quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé en s'appuyant sur des technologies de pointe alimentées par l'intelligence artificielle ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale à part entière, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://elnamedical.com/fr

