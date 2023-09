BariaTek Médical sécurise un financement non dilutif DeepTech de 1,5 million d'euros octroyé par Bpifrance





BariaTek Médical, une entreprise indépendante spécialisée dans les dispositifs médicaux, dédiée au développement de solutions novatrices, minimement invasives et réversibles, administrées par voie endoscopique, pour combattre l'obésité et le diabète. Fondée par Truffle Capital, l'entreprise annonce avoir sécurisé un financement non dilutif DeepTech de 1,5 million d'euros octroyé par Bpifrance dans le cadre du plan "France 2030", marquant ainsi une étape cruciale pour accélérer sa progression vers des essais cliniques imminents.

L'obésité et le diabète qui en résulte, sont deux pandémies qui affectent plus d'un milliard de patients à travers le monde, engendrent des coûts exorbitants pour les systèmes de santé, surpassant même les maladies cardiovasculaires et les cancers. Leur présence est en croissance constante, s'étendant dans chaque recoin du globe.

À ce jour, la chirurgie bariatrique s'impose comme l'unique réponse efficace face à l'obésité et au diabète subséquent. Toutefois, cette intervention, coûteuse et complexe, est associée à un certain nombre de complications. Bien que les nouveaux médicaments agonistes du récepteur GLP-1 se révèlent efficaces, leur coût élevé et la nécessité d'un traitement à long terme pèsent lourdement sur les systèmes de santé, engendrant également un taux de non-observance significatif chez les patients.

Le BariTontm, premier produit de BariaTek Médical, est un implant révolutionnaire à la fois atraumatique et réversible, qui se place aisément par voie endoscopique en quelques minutes, en ambulatoire. Il promet d'égaler, voire de surpasser, l'efficacité de la chirurgie métabolique, tout en offrant une meilleure sécurité, simplicité d'utilisation, réversibilité, et des avantages économiques notables.

Youssef Biadillah, CEO de BariaTek Médical, a déclaré : « Ce financement non-dilutif de 1,5 million d'euros, alloué par Bpifrance, souligne le potentiel immense de BariaTek et de son produit phare, le BariTontm, face à l'avancée rapide de l'obésité et du diabète, deux pandémies qui touchent aujourd'hui plus de 18% des adultes français, 42% de la population adulte américaine, et un milliard de patients à travers le monde. Nous avons hâte d'initier les essais cliniques du BariTontm dans un futur très proche. »

Antoine Pau, Président de BariaTek Médical, a ajouté : « Forts d'une équipe expérimentée, nous avons pu, en un temps très court, développer une solution de rupture qui va révolutionner le traitement de l'obésité et du diabète. Nous entamons désormais une levée de fonds pour financer les étapes à venir et permettre d'offrir le BariTontm comme traitement aux patients dans les plus brefs délais. »

À propos de BariaTek Médical

BariaTek Médical, basée à Paris, est une société privée spécialisée dans les dispositifs médicaux, dédiée au développement de solutions minimement invasives administrées par voie endoscopique pour traiter l'obésité et le diabète. BariaTek Medical a été fondée par Truffle Capital, un fonds de capital-risque en sciences de la vie de premier plan basé à Paris, et fondateur ou co-fondateur de diverses entreprises des sciences de la vie telles que Abivax (Euronext : ABVX), Carmat (Euronext : ALCAR), Carbios (Euronext : ALCRB), Vexim (acquise par Stryker), Symetis (acquise par Boston Scientific) et Affluent Medical (Euronext : AFME).

À propos de Truffle Capital

Truffle Capital est une société européenne indépendante de capital-risque spécialisée dans les technologies disruptives dans les secteurs des sciences de la vie (Biotech, Medtech, BioEcotech) et des TI (Fintech et Insurtech). La mission de Truffle Capital est de soutenir la création et le développement d'entreprises innovantes capables de devenir les leaders de demain. Présidée par Patrick Kron et dirigée par le Dr Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, co-fondateurs et directeurs généraux, Truffle Capital gère 600 millions d'euros d'actifs. Elle a levé plus de 1,1 milliard d'euros depuis sa création et a soutenu plus de 75 entreprises dans les secteurs des sciences de la vie et des technologies numériques.

19 septembre 2023 à 06:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :