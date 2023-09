PLEASANT VIEW GARDENS CHOISIT SOLLUM TECHNOLOGIES POUR SA PRODUCTION DE PLANTES





La pépinière Pleasant View Gardens, basée dans le New Hampshire (États-Unis), est un important producteur de boutures et de plantes distribuées aux États-Unis. En faisant appel à la solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum®, l'entreprise bénéficiera de la flexibilité unique offerte par ses luminaires pour répondre aux différents besoins de sa production de qualité.

Pleasant View Gardens est l'un des deux principaux fournisseurs de boutures de la célèbre marque de fleurs Proven Winners. Reconnue comme le premier choix des pépiniéristes nord-américains, Proven Winners jouit d'une excellente réputation pour ses annuelles, vivaces, arbustes, plantes d'intérieur et autres produits alliant beauté et robustesse. Soucieux de fournir des cultures de qualité et de proposer de nouvelles variétés chaque année, Pleasant View Gardens mise sur la meilleure technologie d'éclairage pour ses serres.

« La flexibilité est la clé de notre succès », déclare Mike Goyette, directeur des opérations chez Pleasant View Gardens. « Nos normes de qualité sont élevées, nous sommes rigoureux dans notre démarche, et nos clients anticipent une gamme de produits toujours plus vaste et impressionnante pour embellir leurs maisons et leurs quartiers. Dans ce contexte, la technologie d'éclairage dynamique DEL de Sollum, capable de gérer un nombre illimité de recettes de lumières ? et notamment d'adapter l'éclairage selon les étapes de bouturages et de finition ? est essentielle à notre réussite. Elle nous offre une flexibilité opérationnelle remarquable, qui nous permet de répondre à l'évolution des demandes de nos clients. »

L'équipe de Soum Technologies est enthousiaste à l'idée de collaborer avec Pleasant View Gardens. « L'importance de Pleasant View Gardens et de Proven Winners dans le secteur horticole est indiscutable », indique Michael Hanan, directeur principal des ventes de Sollum Technologies aux États-Unis. « Ce partenariat met en lumière la capacité de notre technologie à offrir une solution dynamique et fiable aux producteurs agricoles et ornementaux. Elle est particulièrement pertinente pour ceux qui cherchent à éclairer plusieurs cultures en n'utilisant qu'une seule technologie. »

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise est basée à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

©2023 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, Connectés à la nature, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies.

