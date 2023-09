IMPACT+ lance une plateforme scalable pour piloter les stratégies de réduction des émissions de carbone en maintenant les performances media sur l'ensemble des dépenses publicitaires numériques





IMPACT+, pionnier dans la mesure de l'empreinte carbone des campagnes publicitaires numériques, annonce le lancement de sa plateforme ESP (Environmental Sustainability Platform). L'ESP permet aux marques et aux agences, quel que soit leur maturité envers la réduction des émissions, de monitorer les campagnes publicitaires numériques, sur les réseaux sociaux, en programmatique et en direct, et d'identifier les leviers à actionner pour réduire les émissions sans affecter les performances des campagnes. La nouvelle plateforme simplifie la collecte des données grâce à des intégrations directes avec les principales plateformes sociales, DSP et Adservers.

La nécessité pour les marketeurs de prioriser la performance des médias, couplée à un manque de connaissances des leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), limitent encore l'efficacité des actions en faveur d'une publicité plus durable. En conséquence, l'industrie s'est concentrée sur la compensation (un domaine qui a récemment été remis en question) plutôt que sur la réduction des émissions, laissant de nombreuses opportunités manquées pour mettre en place des stratégies à long terme et limiter efficacement les impacts négatifs sur la planète.

Pour relever ce défi, IMPACT+ a lancé sa plateforme, qui permet aux marques et aux agences d'aller au-delà de l'amélioration de la performance à l'impression, qui peut s'accompagner d'un risque d'effets contreproductifs qui augmentent en réalité les émissions de GES, et de mesurer les émissions par rapport aux principaux indicateurs de performance plus pertinents (video vue, euro dépensé...) pour identifier et mettre en oeuvre des stratégies de réduction des émissions sur la totalité de leurs dépenses publicitaires.

Guidés par les données granulaires et les recommandations disponibles sur la plateforme, les marketeurs peuvent optimiser leurs campagnes en fonction des métriques environnementales et de performance en activant les bons leviers, aussi bien au niveau d'une campagne ou d'une plateforme. L'ESP fournit de plus des données de benchmarks, qui permettent aux acheteurs de comparer les KPI de leurs campagnes à la moyenne du marché. Enfin, la plateforme d'IMPACT+ permet de prendre des décisions stratégiques, avec des rapports flexibles, incluant des détails au niveau des créations, des campagnes, des pays, des marques ou encore des groupes.

Commentant le lancement, Audrey Danthony, CPO et co-fondatrice d'IMPACT+ déclare : « L'industrie de la publicité a besoin d'outils permettant de concilier l'optimisations des performance des campagnes avec l'atteinte des objectifs de durabilité, en particulier en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le lancement de notre ESP offre une solution scalable avec une granularité des données sans précédent, en alliant métriques environnementales et de performance. Ce n'est qu'en combinant ces deux mesures que les marketeurs peuvent prendre des décisions stratégiques éclairées pour réduire l'impact environnemental de la publicité numérique, sur tous les canaux et formats, sans affecter leurs principales KPIs. »

Céline Largy, Global Media Director du Groupe L'Oréal, a commenté : « En tant que quatrième plus grand annonceur mondial, L'Oréal s'engage à mesurer et à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par nos campagnes de communication digitale et à minimiser leur impact environnemental. La première étape pour réduire notre empreinte carbone dans les médias numériques est de la suivre et de la mesurer. Grâce à notre partenariat avec IMPACT+, nous pouvons mesurer les émissions de GES sur l'ensemble de nos activations de communication digitale et, armés de ces informations, nous sommes en mesure d'activer des leviers performants pour optimiser nos campagnes de communication digitale tout en suivant nos progrès. »

