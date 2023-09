The LYCRA Company publie une mise à jour de Planet Agenda 2022, rendant compte des progrès réalisés en matière de développement durable par rapport aux objectifs de 2030





The LYCRA Company, un leader mondial dans le développement de solutions durables, renouvelables et innovantes en matière de fibres et de technologies pour les industries de l'habillement et des soins personnels, a annoncé aujourd'hui la publication de sa deuxième mise à jour annuelle de Planet Agenda et de son tableau de bord mondial de la durabilité abrégé pour l'exercice 2022. Ces documents rendent compte des progrès réalisés par l'entreprise pour atteindre ses objectifs de développement durable à l'horizon 2030, annoncés dans la publication de l'année dernière. Téléchargez-les dès aujourd'hui sur lycra.com/update.

Planet Agenda est le nom du cadre de développement durable de The LYCRA Company qui touche tous les aspects de son activité et repose sur trois piliers : la durabilité des produits, l'excellence de la fabrication et la responsabilité de l'entreprise. Les objectifs de durabilité décrits dans ces documents s'articulent autour de ces piliers et s'alignent sur cinq des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Cette mise à jour permet de suivre la performance de 2022 par rapport aux objectifs de 2030.

« Planet Agenda guide notre évolution alors que nous nous efforçons de contribuer à la durabilité des industries de l'habillement et des soins personnels en proposant des produits qui ajoutent de la valeur et préservent les ressources à tous les niveaux de la chaîne de valeur », déclare Steve Stewart, directeur de la marque et de l'innovation chez The LYCRA Company. « Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés dans la poursuite de nos objectifs pour 2030. Dans le même temps, nous reconnaissons que les défis auxquels notre industrie est confrontée sont importants et que nous ne pourrons les relever qu'en travaillant ensemble avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires tiers. »

Les points forts de la mise à jour 2022 de Planet Agenda incluent des nouvelles sur les produits innovants pour la mode durable offrant des avantages de durabilité, des intrants recyclés et renouvelables ; une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre entraînée en partie par le site de l'entreprise à Maydown, en Irlande du Nord, convertissant son électricité achetée en des sources renouvelables grâce à des certificats d'attribution d'énergie (EAC) ; et trois sites de fabrication atteignant une performance de premier quartile vérifiée par une tierce partie dans le module environnemental de l'installation Higg (FEM), dont deux atteignent le même niveau dans le module social et du travail de l'installation Higg (FSLM).

« Nous considérons Planet Agenda comme un effort partagé avec nos clients et nos partenaires, unis dans la conviction que pour avoir une entreprise saine, nous avons besoin d'une planète saine », déclare Jean Hegedus, directeur du développement durable chez The LYCRA Company. « Notre tradition de collaboration avec nos clients et d'autres tiers, ainsi que le besoin urgent de collaboration tout au long de la chaîne de valeur afin d'atteindre les objectifs de l'industrie, ont inspiré le thème de la mise à jour de Planet Agenda 2022 : Ensemble, nous allons plus loin. »

Pour télécharger une copie de la mise à jour de Planet Agenda 2022 ou du tableau de bord mondial de la durabilité 2022, rendez-vous sur lycra.com/update.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries de l'habillement et des soins personnels et possède des marques grand public et commerciales de premier plan : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables, son support marketing et son marketplace LYCRA ONEtm. The LYCRA Company se concentre sur l'ajout de valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable du consommateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lycra.com.

