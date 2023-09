Rockwell Automation et Infinitum annoncent un accord portant sur la fourniture de moteurs avec variateur de vitesse intégré à basse tension et haut rendement pour applications industrielles à forte consommation d'énergie





En proposant des moteurs avec variateur intégré à la pointe du marché, ce partenariat permettra aux fabricants d'obtenir des résultats durables en consommant moins d'énergie et-de matières premières tout en produisant moins de déchets.

BRUXELLES, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, et Infinitum, créateur du moteur à noyau d'air durable, annoncent la signature d'un accord exclusif en vue de développer et de distribuer conjointement une nouvelle technologie de moteurs avec variateur intégré basse tension et haut rendement. Outre des économies d'énergie considérables, cette solution permettra aux clients industriels du monde entier de réduire les coûts, ainsi qu'à réduire leur empreinte carbone et à gagner en durabilité.

A l'heure où les entreprises sont de plus en plus soucieuses de leur consommation d'énergie et cherchent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, les variateurs à fréquence variable (EFV) dotés de moteurs à haut rendement suscitent un intérêt croissant. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les moteurs électriques représentent environ 40 % de la consommation d'électricité à travers le monde, ce pourcentage atteignant près de 70 % pour les entreprises industrielles.

Dans le cadre de cet accord, les variateurs de fréquence de la série PowerFlex® de Rockwell, leader sur le marché, seront associés au système de moteur Aircore EC à haut rendement développés par Infinitum. Cet puissante combinaison aidera les entreprises à réduire leur empreinte carbone grâce à un système de moteur moitié moins encombrant, plus léger, qui utilisea 66 % de cuivre en moins et consomme 10 % moins d'énergie que les moteurs à noyau de fer traditionnels.

"Nous connaissons depuis longtemps les avantages du système de moteur vec variateur intégré d'Infinitum en raison de d'une efficacité énergétique, d'une durabilité et d'une facilité d'utilisation , qui comptent parmi les meilleures de sa catégorie", a déclaré Barry Elliott, vice-président et directeur général de la division Power Control de, Rockwell Automation. "Nous nous réjouissons du puissant impact que notre nouvelle solution commune exercera sur l'amélioration de la durabilité, de l'efficacité énergétique et de la productivité chez nos clients du le monde entier."

Rockwell et Infinitum collaborent depuis 2021, date à laquelle Rockwell a investi dans Infinitum dans le cadre de son financement de série C.

"Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat fructueux avec Rockwell Automation. Ce nouvel accord ouvre de nouveaux réseaux de distribution pour nos moteurs durables conçus pour alimenter le monde en consommant moins d'énergie et , de matières premières tout en produisant moins de déchets", a déclaré Ben Schuler, fondateur et PDG d'Infinitum. "Cette collaboration avec Rockwell aura des conséquences directes et généralisées sur les entreprises industrielles, en réduisant la consommation d'électricité et en favorisant le développement durable de ce secteur gourmand en énergie."

Les moteurs avec variateur à fréquence variable VFD intégré seront disponibles fin 2024, en exclusivité auprès de Rockwell et de ses partenaires.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de chacun avec le potentiel de la technologie pour étendre ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, l'entreprise Rockwell Automation emploie environ 28 000 résolveurs de problèmes dédiés à nos clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à l'Entreprise Connectée® dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

19 septembre 2023 à 03:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :