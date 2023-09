ASCENSIA ANNONCE UN CONCOURS ARTISTIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE 2023





Le concours de cette année vise à sensibiliser le public au diabète et à mettre en lumière la vie quotidienne des personnes atteintes de cette maladie dans le monde entier.

PARSIPPANY, N.J. , 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, une entreprise mondiale de soins du diabète, propriétaire de CONTOUR®, la gamme de systèmes de surveillance de la glycémie et aussi distributeur exclusif des systèmes Eversense® destinés à la mesure du glucose en continu (CGM), a ouvert les inscriptions à son concours artistique et photographique à succès pour soutenir la Journée mondiale du diabète 2023. Cette année, le concours mondial d'Ascensia, qui a pour thème le diabète dans la vie de tous les jours, vise à rendre compte des défis, des réussites et des réalités quotidiennes des personnes vivant avec cette maladie.

Un adulte sur dix vit avec le diabète, et on estime que 783 millions de personnes en seront atteintes en 2045.[1] Il est donc plus important que jamais de sensibiliser le public au diabète et à la vie quotidienne des personnes souffrant de cette maladie. Le concours « This is Diabetes, This is Real » (en français, « Voici le diabète, voici la réalité ») d'Ascensia vise à rassembler une collection d'oeuvres d'art originales soumises par des personnes du monde entier, chacune d'entre elles racontant une histoire personnelle sur leur parcours avec le diabète.

Vous avez jusqu'au 31 octobre pour envoyer vos illustrations, photographies et dessins numériques à l'adresse www.thisisdiabetes.com . Les gagnants du concours seront annoncés à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, une initiative mondiale de la Fédération internationale du diabète (FID) qui a lieu chaque année le 14 novembre.

Rob Schumm, PDG d'Ascensia Diabetes Care, a commenté l'événement : « La Journée mondiale du diabète est une journée importante pour nous à Ascensia, et nous sommes fiers de soutenir la FID dans cette initiative pour la huitième année consécutive. »

« C'est la troisième année que nous organisons notre concours d'art et de photographie et j'ai hâte de voir les contributions de chacun », a-t-il ajouté. « Chaque année, je suis sincèrement impressionné par les oeuvres d'art soumises et par les histoires puissantes qui se cachent derrière chacune d'elles. Dans le cadre de notre concours 2023 'This is Diabetes, This is Real', nous encourageons les personnes de tous âges et de tous niveaux à soumettre une oeuvre qui raconte ce que représente pour elles le diabète dans la vie quotidienne. Que vous dessiniez, peigniez, ou preniez des photos, nous voulons que vous capturiez le diabète sans filtre, pour montrer vos difficultés quotidiennes ou au contraire les moments dont vous êtes le plus fier. Soyons créatifs et montrons au monde ce qu'est le diabète dans la vraie vie. »

Les gagnants du concours pourront faire don à une association de lutte contre le diabète de leur choix de respectivement 6 000 euros, 3 000 euros et 1 000 euros pour la première, deuxième et troisième place. Le jury, composé de membres de la communauté en ligne des diabétiques, d'artistes professionnels, d'employés d'Ascensia et d'un ambassadeur de la marque Eversense, sera attentif à la créativité, à la narration et au lien avec le thème de cette année.

Le concours de cette année vise à tirer parti du succès des campagnes « This is Diabetes » de 2021 et 2022. L'année dernière, Ascensia a reçu plus de 350 candidatures originaires du monde entier et fait don de 10 000 euros à des associations de lutte contre le diabète présentes sur quatre continents. Pour vous inspirer, vous pouvez découvrir les lauréats précédents en visitant le site web d'Ascensia, la page de la campagne 2021 ici , ou la page de la campagne 2022 ici .

Ascensia Diabetes Care est une société de PHC Holdings Corporation (TSE: 6523).

[1] Selon l' Atlas du diabète de la FID, 10e édition , publié en 2021

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2212409/Ascensia_global_competition.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2212408/Ascensia_This_is_Diabetes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg

