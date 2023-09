ST Pharm inaugure sa deuxième installation de pointe pour les oligonucléotides





SÉOUL, Corée du Sud, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ST Pharm a achevé avec succès sa cérémonie de pose de la première pierre, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion de ses capacités de fabrication d'oligonucléotides.

L'expansion actuelle répond à la demande croissante de produits thérapeutiques à base d'oligonucléotides, notamment l'ASO, le siRNA et le CRISPR, et vise non seulement à augmenter la capacité de 6,4 mol à 14 mol, mais aussi à améliorer les capacités globales.

Pour diversifier son champ d'action, la nouvelle installation sera conçue pour accueillir différentes échelles de production. Dans un premier temps, elle introduira trois nouvelles lignes de production, avec des capacités de 1,8 mol (grande échelle), 400 mmol (moyenne échelle) et 100 mmol (petite échelle), et l'installation a la possibilité d'ajouter deux lignes supplémentaires en vue d'une croissance future.

Avec un investissement total de 110 millions de dollars, la construction de la nouvelle installation d'oligonucléotides sur le campus ST Pharm Banwol, dont l'achèvement est prévu en 2025, couvrira environ 3 300 mètres carrés (10 900 ?), s'élevant à une hauteur de 60 mètres sur sept étages.

Cette installation de pointe exploitera l'automatisation et la numérisation pour rationaliser les opérations et tirer parti du savoir-faire déjà disponible pour améliorer la productivité, la robustesse et l'agilité, ce qui se traduira par une réduction du coût de la main-d'oeuvre et une amélioration de la rentabilité globale.

En outre, ST Pharm s'attache à réduire son empreinte carbone et à promouvoir le développement durable. La nouvelle installation mettra en oeuvre le recyclage des déchets, un processus d'économie d'eau, et introduira de nouvelles technologies qui prolongent la durée de vie des filtres, ainsi que des technologies d'efficacité énergétique.

Research & Markets prévoit une croissance importante du marché des oligonucléotides thérapeutiques, qui devrait passer de 7,70 milliards de dollars en 2021 à 16,36 milliards de dollars en 2030, soit un taux de croissance annuel moyen de 11,8 % (source : Data Bridge 2022, Oligonucleotide Synthesis Market Research Report, rapport de recherche sur le marché des oligonucléotides). Les oligonucléotides étaient principalement utilisés pour le traitement des maladies rares, mais leur utilisation s'étendant aux maladies chroniques et au-delà, ils font l'objet d'une demande mondiale croissante. Parmi les exemples notables figurent l'Inclisiran de Novartis pour le traitement du cholestérol et le Pelacarsen pour les maladies cardiovasculaires.

À propos de ST Pharm

ST Pharm est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) axée sur la technologie, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'oligonucléotides, d'ARNm et d'IPA de petites molécules. ST Pharm s'est fermement établie comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'API d'oligonucléotides. Tirant parti de son savoir-faire approfondi en matière de développement et de fabrication de nucléotides et d'oligonucléotides, ST Pharm a étendu son champ d'activité au CDMO d'ARNm, en utilisant sa propre technologie de plateforme d'ARNm. Pour en savoir plus sur ST Pharm, rendez-vous sur www.stpharm.co.kr ou suivez ST Pharm sur LinkedIn

18 septembre 2023 à 22:00

