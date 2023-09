Les batteries de Gotion High-tech seront fabriquées en Allemagne





La première batterie fabriquée chez Gotion Germany Battery GmbH a été officiellement lancée

Stephan Weil , gouverneur de la Basse-Saxe, et d'autres dignitaires chinois et allemands ont assisté à la cérémonie.

Gotion a signé des contrats avec de nombreuses entreprises de renommée internationale comme BASF China, ABB, Ebusco et Ficosa en même temps.

GÖTTINGEN, Allemagne, 18 septembre 2023 /CNW/ - Dans la matinée du 16 septembre, la première batterie fabriquée localement a été officiellement lancée à Göttingen, une ville universitaire bien connue du centre de l'Allemagne. Il s'agit d'un événement marquant pour la première base de production de batteries et d'exploitation de Gotion en Europe. Le gouverneur de la Basse-Saxe, Stephan Weil, et le consul général de la Chine, Cong Wu, ont assisté à la cérémonie à Hambourg. Le même jour, Gotion a également signé des accords de coopération avec des entreprises de renommée internationale comme BASF, ABB, Ebusco et Ficosa.

Lors de l'événement, les invités ont appuyé ensemble sur le bouton de démarrage pour lancer officiellement la première chaîne de production automatisée de batteries de Gotion en Allemagne. Lorsqu'un véhicule à guidage automatique (VGA) a lentement transporté le premier bloc-batterie de la zone d'essai jusqu'aux invités, tout le monde a applaudi avec enthousiasme. « J'ai beaucoup de chance, c'est un très beau moment dans ma vie. » Andreas, un travailleur de l'usine de Göttingen qui vient de signer le premier bloc-batterie, a partagé son enthousiasme avec plus de 200 collègues. La mise en service officielle et l'exploitation de la chaîne de production des blocs-batteries montrent que Gotion peut maintenant offrir une production et un approvisionnement localisé en Europe. Les batteries de Gotion se sont officiellement engagées sur la voie du « Fait en Allemagne ».

« La chaîne de production de notre usine de Göttingen est hautement automatisée, avec un niveau d'automatisation de près de 70 % dans l'ensemble et de près de 80 % à l'étape de l'assemblage du module », a déclaré Ray Chen, vice-président de Gotion Global. Klaus Gohde, directeur général de l'usine de Göttingen, a souligné qu'il existe un haut degré de consensus et de cohérence dans l'action de l'équipe de Göttingen pour promouvoir la transformation d'une entreprise ICE en entreprise de batteries dans une approche « One Gotion ». En outre, Steven Cai, chef des technologies de Gotion, a également dévoilé la planification stratégique de la société en Europe. Comme il l'a expliqué, le plan de capacité de production actuel de l'usine de Göttingen est de 20 GWh et devrait être achevé en quatre phases. Une fois pleinement opérationnelle, l'usine devrait générer une valeur de production annuelle de 2 milliards d'euros. Peter Willemsen, chef de l'exploitation de Gotion Global et directeur général des entités allemandes, a déclaré que l'esprit de coopération entre la Chine et l'Europe était important dans les efforts visant à « rendre l'Europe verte de nouveau ». La première chaîne de production de l'usine de Gotion à Göttingen a été officiellement mise en production de masse aujourd'hui. À l'heure actuelle, l'usine a reçu un grand nombre de commandes de l'Europe. À partir d'octobre, elle devrait commencer à fournir des produits aux clients européens. D'ici la mi-2024, la capacité de production réelle pourrait atteindre 5 GWh. « Les blocs-batteries de l'usine sont destinés aux véhicules commerciaux, aux systèmes de stockage d'énergie et aux véhicules de promenade. De plus, l'usine servira de centre de recherche-développement, de logistique et de service après-vente pour la base européenne de production et d'exploitation de Gotion ».

La forte demande était évidente lors de la cérémonie de signature. Le 16 septembre, Gotion High-tech a signé des accords de coopération avec cinq entreprises de renommée internationale, qui couvrent divers aspects comme les matériaux des batteries, le développement de produits et l'offre de produits automobiles et de stockage d'énergie. Plus précisément, Gotion collaborera davantage à des projets liés aux matériaux des batteries avec BASF Chine. Gotion et ABB de la Suisse travailleront ensemble sur l'offre de produits de batteries et la recherche-développement en technologie, afin de soutenir les nouvelles usines de Gotion en Europe et aux États-Unis. La coopération avec Ebusco sera axée sur le développement et la production de systèmes de stockage d'énergie par batterie et sur des projets de stockage d'énergie éolienne et solaire. De plus, Gotion collaborera avec Ficosa et Idneo dans les domaines du stockage d'énergie mobile intelligent et de l'alimentation de recharge des véhicules, du groupage des batteries, du recyclage des batteries, des systèmes de gestion de batteries et de l'ingénierie des données massives.

Dans son discours d'ouverture, Li Zhen, président de Gotion, a affirmé que « le lancement officiel du premier bloc-batterie aujourd'hui témoigne du travail acharné et de l'ingéniosité de tous les employés de l'usine. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec les entreprises européennes pour promouvoir la réduction des émissions de carbone dans l'UE et favoriser la croissance dynamique des véhicules et industries d'énergie nouvelle. »

Stephan Weil, gouverneur de la Basse-Saxe, a dit dans son discours que les moteurs étaient les éléments les plus importants des véhicules à carburant dans le passé, mais que les batteries seront les composantes de base des véhicules électriques dans le futur. Le projet de l'usine de Göttingen présente un net avantage, car il permet à Gotion de fabriquer des batteries qui répondent à la demande générale du marché pour les décennies à venir.

