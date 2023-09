Visa annonce les finalistes Fintech pour l'initiative Visa Everywhere 2023 lors du salon TechCrunch Disrupt





Visa (NYSE : V), leader mondial des paiements, et TechCrunch, publication technologique en ligne de premier plan, accueilleront les finales mondiales de l'initiative Visa Everywhere (VEI) 2023 lors du salon TechCrunch Disrupt au Moscone Center de San Francisco, en Californie. Le concours se tiendra le 19 septembre sur la scène Fintech, où les finalistes VEI de cette année présenteront leur solution de paiement à un jury prestigieux.

Depuis le lancement de VEI en 2015, certaines des startups et fintechs les plus prometteuses, provenant de plus de 100 pays, ont participé au programme. Suite à leur participation, ces entreprises ont levé conjointement plus de 16 milliards de dollars de fonds, en relevant avec succès les plus grands défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs en phase de démarrage.

En tant qu'élément essentiel du programme, Visa a mis son réseau à disposition pour stimuler une croissance économique inclusive afin que tout le monde puisse, partout, accéder à l'économie mondiale. On remarque que les entreprises détenues par des groupes minoritaires ont triplé après la pandémie, en présentant de nouvelles idées pour l'espace fintech. Le programme VEI 2023 a connu une augmentation significative quant à la diversité des candidats, les entreprises dirigées par des femmes représentant près de la moitié des participants de cette année.

« Cette année, VEI a considérablement élargi son champ d'application à des startups fintech uniques dans le monde entier », a déclaré Marie-Elise Droga, vice-présidente senior et responsable des partenariats Fintech mondiaux et nord-américains chez Visa. « Chez Visa, l'innovation est au coeur de toutes nos activités, et en soutenant avec VEI la nouvelle génération de fournisseurs de technologies de paiement en phase de démarrage, nous remplissons notre mission qui consiste à faire progresser tout le monde, partout ».

À ce jour, près de 15 000 start-ups ont participé au programme, et nombre d'entre elles travaillent aujourd'hui avec Visa ou avec ses clients. La finale mondiale de 2023 a été précédée d'un concours sur un an au cours duquel diverses entreprises du monde entier ont présenté leurs idées innovantes permettant de résoudre les problèmes de paiement de demain. Visa et son jury ont sélectionné cinq gagnants dans chaque région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et CEMEA) qui participeront à la finale mondiale.

Les finalistes de VEI 2023 sont les suivants :

Jonas Overgaard : fondateur et CEO de Anyday

Saksham Shubham : responsable commercial pour la région APAC chez Decentro

Chibuzo Opara : cofondateur et CEO de Drugstoc

Jeff Catalano : cofondateur et CEO de Payment Porte

Carolina Nucamendi : cofondatrice et CEO de Waivr

Le concours sera animé par Delores Terry, en charge des Partenariats inclusifs avec les clients chez Visa. Les juges évalueront chaque finaliste en fonction de la qualité de sa solution et de sa présentation, des possibilités de partenariat avec Visa et avec ses clients, ainsi qu'en fonction de l'intérêt, du caractère unique et de la faisabilité de sa production ou de sa solution.

Le jury de cette année est composé des membres suivants :

Ayodeji Arikawe : cofondateur de Thrive Agric et lauréat mondial du concours VEI 2022

Emily Man : associée de Primary Ventures

Rodrigo Barros de Paula : responsable régional des partenariats Fintech pour la région ALC chez Visa

Akshay Chopra : vice-président et responsable de l'innovation et de la conception pour la région CEMEA chez Visa

Ralph Koker : vice-président de Visa Direct et responsable de l'expansion du marché chez Visa

Dan Roesbery : vice-président du développement commercial Fintech chez Visa

Les prix 2023 sont les suivants :

Grand gagnant mondial : 50 000 dollars Favori du public : 10 000 dollars Visa Direct : 10 000 dollars

En outre, Marie-Elise Droga animera une discussion informelle avec Wade Arnold, cofondateur et CEO de Moov Financial. Moov est le lauréat mondial de l'initiative Visa Everywhere 2021. Depuis sa victoire, Moov a accéléré son intégration au réseau mondial de Visa et a profité des technologies de sécurité et de protection contre la fraude de Visa pour conquérir de nouveaux marchés. En 2023, Moov a levé 45 millions de dollars dans le cadre de son cycle de financement de série B.

Rejoignez-nous le mardi 19 septembre de 15h40 à 16h50 au Moscone Center pour découvrir lequel de nos finalistes remportera le premier prix. TechCrunch diffusera également la cérémonie de remise des prix en direct.

Pour en savoir plus sur le programme VEI, rendez-vous sur notre site Web.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, afin d'assurer la prospérité aux particuliers, aux entreprises et aux économies. Nous croyons que les économies capables d'inclure tout le monde, partout, tirent vers le haut tout le monde, partout, et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir des transactions monétaires. Pour en savoir plus , rendez-vous sur le site Visa.com.

18 septembre 2023 à 16:15

