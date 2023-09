Les CIO Awards Canada récompensent Ray Hori d'Aviso pour la mise en oeuvre réussie d'un outil innovant d'intégration de clients





L'outil Création de profil client (Client Builder) permet d'optimiser la productivité des conseillers et d'améliorer l'expérience en matière de gestion de patrimoine des clients des coopératives d'épargne.

TORONTO, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Aviso, l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, a annoncé que Ray Hori, vice-président principal et directeur de l'informatique, a été récompensé par les CIO Awards Canada pour le travail de son équipe sur l'outil Création de profil client. Cet outil a été conçu pour renforcer le pouvoir des investisseurs en simplifiant le processus d'intégration numérique, et aide à optimiser la productivité des conseillers en réduisant le temps consacré aux tâches administratives, leur permettant ainsi de se concentrer sur la prestation de conseils financiers de grande qualité à tous les clients.

«?Le projet Création de profil client témoigne de notre engagement à tirer parti des technologies, à favoriser l'innovation et à offrir une expérience client exceptionnelle, affirmant ainsi notre position de pionnier dans le secteur des services-conseils financiers, a déclaré M. Hori. Les avantages de l'outil se reflètent non seulement au niveau de son incidence positive sur la productivité des conseillers, mais aussi de l'amélioration de la qualité des services en matière de gestion de patrimoine offerts aux clients des coopératives d'épargne et de crédit?».

Depuis sa mise en oeuvre, l'outil a eu une incidence positive concrète sur le processus d'ouverture de compte, réduisant le besoin de plusieurs réunions avec les clients pour ouvrir un compte, améliorant les taux de conversion et permettant aux conseillers un gain de temps en moyenne de 17 minutes par demande.

Les CIO Awards Canada récompensent les organisations canadiennes et les équipes qui utilisent les technologies pour optimiser les processus d'affaires, favoriser la croissance ou améliorer les relations avec les clients. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 16 novembre 2023 à l'hôtel Omni King Edward à Toronto.

À propos d'Aviso

Forte d'un actif sous administration et sous gestion de plus de 110 milliards de dollars, Aviso est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Notre vision est d'être le fournisseur que nos clients choisissent en leur offrant un guichet unique de produits, de services et de savoir-faire éprouvés en gestion de patrimoine. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail d'organisations financières indépendantes. Nos solutions et notre expertise intégrées de gestion de patrimoine soutiennent les conseils globaux et donnent à nos partenaires un avantage dans un secteur concurrentiel : nous les aidons à suivre le rythme de l'évolution de la technologie, des attentes des investisseurs et des exigences réglementaires. Notre courtier en placement, notre courtier en fonds communs de placement et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs, Placements NEI, se spécialise dans l'investissement responsable. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement direct, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés Qtrade, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde et de courtier chargé de compte aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en placement, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers. Aviso est soutenue par la force collective de nos propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs.

Patrimoine Aviso inc. («?Aviso?») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Valeurs mobilières Credential Qtrade inc. (y compris Valeurs mobilières Credential, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Conseiller Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Gestion d'actif Credential inc., Services d'assurance Credential inc., Stratégies financières Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

18 septembre 2023 à 15:00

