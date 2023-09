Plus de travailleurs canadiens profiteront de l'économie verte





EDMONTON, AB, le 18 sept. 2023 /CNW/ - L'économie verte du Canada réduit notre empreinte carbone grâce à des systèmes d'énergie renouvelables, des immeubles écologiques et une meilleure planification urbaine. Pour soutenir sa croissance continue, les travailleurs partout au Canada doivent avoir les compétences et la formation nécessaires pour contribuer à un avenir plus propre et plus durable.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé l'octroi d'un financement de 111,4 millions de dollars à sept organismes partout au Canada qui aident à créer plus de formation et de possibilités de carrière au sein de l'économie verte. Le financement est versé par l'entremise du Programme de solutions sectorielles pour la main-d'oeuvre. Ce programme devrait soutenir plus de 22 270 Canadiens et environ 970 employeurs devraient en profiter d'un bout à l'autre du pays.

Les sept projets financés combleront les lacunes dans la formation et le perfectionnement des compétences, tout en donnant aux Canadiens la possibilité de saisir de nouvelles occasions d'emploi dans l'économie verte. Ces initiatives appuieront différentes industries qui mettent en priorité la protection de l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles et l'avancement de l'économie canadienne faible en carbone.

Le ministre a fait cette annonce lors d'une visite de l'organisme sans but lucratif Iron and Earth, qui recevra 16 millions de dollars pour son projet « Resilient Communities Empowering Worker Transitions ». Ces fonds financeront une série de programmes de formation sur l'économie propre et les pratiques en matière d'énergie renouvelable. Plus de 3 655 travailleurs devraient bénéficier de ce projet et acquérir de nouvelles compétences sur la manière d'appliquer les pratiques en matière d'économie d'énergie dans leur travail.

L'annonce d'aujourd'hui appuie les mesures continues du gouvernement visant à faire croître l'économie canadienne, à créer de bons emplois et à investir dans l'économie verte du Canada, comme l'a annoncé le budget de 2023. Elle s'harmonise aussi avec le Plan pour des emplois durables pour 2023-2025 récemment mis en oeuvre afin de guider les efforts en faveur de la transition vers une économie carboneutre.

Citations

« Les travailleurs canadiens pavent la voie pour bâtir une économie verte. Nous serons toujours là pour aider les travailleurs à acquérir les compétences dont ils sont besoin pour y parvenir. Grâce à ces investissements, nous participons à la réussite des travailleurs d'Edmonton et de partout au Canada dans les emplois d'aujourd'hui et de demain. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« À un moment où le monde se tourne vers une économie carboneutre, Iron and Earth est fière de pouvoir soutenir les travailleurs et les employeurs grâce aux fonds reçus du Programme de solutions sectorielles pour la main-d'oeuvre. Grâce au financement reçu dans le cadre du volet de l'économie verte, Iron and Earth offrira des occasions de formation à des milliers de travailleurs, aux peuples autochtones et à leur communauté. Ensemble, nous pouvons atteindre les cibles du Canada en matière de climat et assurer des emplois durables pour notre avenir énergétique. »

- La directrice générale d'Iron and Earth, Luisa Da Silva

Les faits en bref

Selon les données sur le marché du travail de décembre 2022, quelque 314 257 emplois étaient attribuables aux produits du secteur de l'environnement et des technologies propres en 2021, une hausse de 6,5 % par rapport à 2020, ce qui compte pour 1,6 % de tous les emplois au Canada en 2021. L'industrie des services publics formait le groupe le plus important en ce qui a trait à l'emploi, contribuant pour plus du cinquième (65 656) des emplois du secteur de l'environnement et des technologies propres en 2021.

en 2021. L'industrie des services publics formait le groupe le plus important en ce qui a trait à l'emploi, contribuant pour plus du cinquième (65 656) des emplois du secteur de l'environnement et des technologies propres en 2021. On s'attend à ce qu'environ 1,1 million de travailleurs de tous les secteurs partent à la retraite au cours de trois prochaines années. En outre, la Banque Royale du Canada estime que la transition vers la carboneutralité crée jusqu'à 400 000 nouveaux emplois au Canada d'ici la fin de la décennie.

estime que la transition vers la carboneutralité crée jusqu'à 400 000 nouveaux emplois au d'ici la fin de la décennie. Depuis 2016, grâce à une série de plans nationaux sur les changements climatiques, dont le Plan de réduction des émissions pour 2030, le premier ayant été établi aux termes de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, le gouvernement du Canada a consacré plus de 120 milliards de dollars à la lutte contre les changements climatiques et au développement d'une économie à faibles émissions de carbone.

Document d'information

Plus de 111,4 millions de dollars en financement, alloués aux sept organismes suivants, soutiendront des projets nationaux dans le cadre du volet de l'économie verte du Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle :

Organisme : Conseil du bâtiment durable du Canada

Nom du projet : Renforcer les compétences en matière de changement climatique : Formation sur la sobriété carbone

Description : Ce projet, qui se déroulera sur 17 mois, permettra d'élaborer et d'offrir des programmes de formation visant à appuyer la décarbonisation des immeubles au Canada. La formation sera offerte à un éventail de travailleurs au sein de l'industrie de la construction, y compris les ingénieurs, les architectes, les entrepreneurs, les propriétaires et les responsables du fonctionnement des immeubles, et on mettra l'accent sur les personnes en début ou en milieu de carrière (personnes âgées de 20 à 40 ans).

Secteur ciblé : Construction

Participants ciblés : 3 000

Employeurs ciblés : 100

Montant du financement : 7 896 192 $

Organisme : Canadian Skills Training and Employment Coalition

Nom du projet : FOCAL : Solutions to Workforce Challenges and Industry Transitions

Description : Ce projet appuiera la transition vers la production de véhicules électriques et d'équipement visant à réduire les émissions des usines. Il aidera également le secteur automobile en général et ses fournisseurs, y compris le secteur de l'acier, à répondre aux futurs besoins en main-d'oeuvre à mesure que le secteur fera la transition vers la production de véhicules électriques et d'équipement qui réduit les émissions des usines, et vers d'autres processus de fabrication qui contribuent à la réduction de l'empreinte carbone du Canada.

Secteur ciblé : Fabrication

Participants ciblés : 1 510

Employeurs ciblés : 250

Montant du financement : 8 104 907 $

Organisme : Ressources humaines, industrie électrique du Canada

Nom du projet : Growing an Agile Workforce for a Low Carbon Future

Description : Dans le cadre de ce projet, une recherche sur l'information sur le marché du travail sera menée, et un outil numérique de prévision du marché du travail sera créé afin de mieux préparer les travailleurs et les employeurs du secteur de l'électricité et de l'énergie renouvelable, en mettant l'accent sur la diversité et l'inclusion. En outre, les organismes vont élaborer et mettre en oeuvre un programme de micro-accréditation, créer des normes de formation nationales pour trois à cinq métiers du secteur de l'énergie renouvelable. Il fournira aussi du financement à des organismes afin d'assurer l'embauche ou la formation de travailleurs qui font la transition vers le secteur de l'électricité par l'entremise de subventions salariales et de trois à cinq programmes d'orientation préliminaire dans les métiers.

Secteur ciblé : Ressources naturelles et environnement

Participants ciblés : 520

Employeurs ciblés : 100

Montant du financement : 11 810 479 $

Organisme : Iron and Earth

Nom du projet : Resilient communities empowering worker transitions

Description : Ce projet, d'une durée de 16 mois, offrira une série de programmes de formation novateurs dans le secteur de l'énergie renouvelable. Grâce à cette formation, ces séances d'apprentissage, ces aides professionnelles et plus encore conçues pour l'industrie, les participants apprendront de nouvelles techniques sur la manière d'appliquer les pratiques durables aux conceptions intégrant l'énergie renouvelable et la modélisation énergétique.

Secteur ciblé : Ressources naturelles et environnement

Participants ciblés : 3 655

Employeurs ciblés : 0

Montant du financement : 16 658 302 $

Organisme : Conseil des ressources humaines de l'industrie minière

Nom du projet : Compétences et solutions stratégiques du secteur minier pour créer une économie propre

Description : Ce projet se veut une initiative nationale, collaborative et réunissant plusieurs intervenants, vise à attirer, recruter et mettre sur pied une main-d'oeuvre canadienne diversifiée, qualifiée et fiable dans le secteur minier en fournissant rapidement de l'information sur le marché du travail à jour. Les programmes feront la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, de même que de la culture autochtone et de l'égalité des genres.

Secteur ciblé : Ressources naturelles et environnement

Participants ciblés : 2 865

Employeurs ciblés : 20

Montant du financement : 15 437 147 $

Organisme : Mohawk College of Applied Arts and Technology, au nom des Collèges canadiens pour une relance économique résiliente

Nom du projet : Demand Driven Workforce Training Solutions for a Clean Economy

Description : Ce projet offrira aux participants l'accès à des micro-crédits entièrement financés afin d'approfondir leurs compétences et leurs aptitudes. Plus particulièrement, la formation offerte aidera à remédier aux besoins en main-d'oeuvre dans les secteurs de l'agriculture, des technologies propres, de la construction, des ressources naturelles, de l'environnement et du transport, grâce à 80 cours accordant des micro-crédits. En outre, le projet visera à éliminer les obstacles à l'emploi pour les groupes sous-représentés.

Secteur ciblé : Ressources naturelles et environnement, technologies propres, agriculture, construction et transports

Participants ciblés : 10 000

Employeurs ciblés : plus de 500

Montant du financement : 46 500 000 $

Organisme : TREC Charitable Foundation (Relay Education)

Nom du projet : Clean Tech Training for Indigenous and Urban Community Members

Description : Ce projet élaborera des ateliers d'apprentissage liés au travail partout au Canada dans les secteurs de l'installation de panneaux solaires et des opérations connexes, l'agriculture verticale et en serre, l'énergie éolienne et la cartographie du système d'information géographique pour l'énergie renouvelable. Les ateliers viseront les groupes méritant l'équité et répondront à des besoins précis de l'industrie concernant aux technologies propres, à l'énergie propre, à l'agriculture et aux ressources naturelles.

Secteur ciblé : Ressources naturelles et environnement, agriculture et agroalimentaire

Participants ciblés : 720

Employeurs ciblés : 0

Montant du financement : 4 974 470 $

